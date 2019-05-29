心愛公仔被細路客人分屍　家長怪服務差　店員：生出嚟唔該教好佢

不論模型或洋娃娃，對於收藏者來說都是無價寶。近日有網民在facebook抱怨，被小魔怪客人弄爛了自己心愛的OB娃公仔，其間小朋友撒謊稱「呢個係我媽咪畀我」，到樓主聲稱要報警時，才交出已「甩皮甩骨」的公仔，令樓主相當心痛，該批孩子家長還反過來怪責她「搶細路野、服務態度差、冇教養」。帖文一出瞬間引起熱議，網民力撐樓主「齋睇文字都覺得心痛」，又指應報警處理，「小朋友家長唔教，搵警察教」。

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有女網民近日投稿至facebook專頁「西客之道」，指老闆一向容許在員工工作區域擺放模型或擺設，她亦有放置兩隻OB娃。詎料其中一隻被4個「小學雞」取去，樓主急忙衝去阻止，要求他們放開「人質」，其中一個肥妹仔竟大聲夾惡：「都唔知你講咩，呢個係我媽咪畀我！」還將娃娃「拎住嚟甩」，其他小朋友亦附和稱「係佢媽咪送畀佢」。

樓主當時忍無可忍，決定報警處理，那位帶頭肥妹即「淆底」放下：「玩下唔得咩小氣鬼」，但當時公仔已腰間斷開、手腳分離以及頭髮都花了。在樓主傷心之際，他們的家長竟投訴樓主「搶細路嘢、服務態度差、冇教養」，但為了勸樓主勿報警，即轉口稱「小朋友拎嚟玩下，唔使報警浪費警力」。

最終經大家商議後都沒有報警處理，「一來唔想嚇到啲小朋友有陰影」，二來他們已賠償150元，「同事講佢賠錢畀你已經畀到佢教訓」，亦免得搞大件事惹主任怪責。樓主強調「150蚊真係賠得少」，指整個娃娃配件加起來已超過600元，「仲要串我咁大個人仲玩barbie公仔，啲爛鬼公仔拎去回收都冇2蚊」，令樓主更崩潰稱「真心求下啲家長照顧好同行小朋友」，指為人父母「生佢哋出嚟有就唔該你教好佢」。

帖文瞬間引起熱議，不足兩小時已有300多人讚好，過百人留言。不少網民都大鬧涉事細路離譜，又指「小朋友可以一齊講大話，即係平時已經係慣犯」，有網民則認為「做錯係冇報警」，指小朋友有陰影才可以確保不再犯錯，亦有人替樓主心痛，「如果有人整爛我個玩具，我會同佢死過」。

（fb專頁「西客之道」）