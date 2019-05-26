【生仔要考牌】80後爸媽開專頁講教仔　望父母反思：係咪話緊我？

「識教的唔生，識生的唔教，這句好精警，看似好荒謬，但正在發生。」80後爸媽Kelvin和Mavis一年多前成為準父母後，開始留意街上小朋友行為，原想學學別人如何教仔，卻驚覺香港地離譜父母何其多，其後開設facebook專頁「生仔要考牌系列」，希望透過刊登網民的所見所聞，讓家長多作反省，透過公眾討論以齊齊自我反思「我有冇做啲咁嘅事」，扭轉習非成是的局面。

80後爸媽Kelvin（左）和Mavis（右）生仔後，開始留意街上小朋友的行為，希望了解大家怎樣教仔，才驚覺香港地荒誕之事何其多。（劉淑文攝）

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網上不時爆出父母不懂教仔的離譜事件，罄竹難書令人感嘆。Kelvin和Mavis兩夫婦去年10月開設「生仔要考牌系列」fb專頁，邀請幾位志同道合的大學朋友一起做管理員，處理網民投稿，大多網民都是分享在日常生活中與「怪獸家長」或「小屁孩」交手的經歷。

Kelvin強調專頁不但是發洩的場所，更是就着社會現實展開討論的平台，「不少留言都很有建設性，如有媽媽會分享自己孩子有同樣情況，可以如何教好他，希望部分人睇完後都可以有幫助，我同太太都會睇」。

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新手爸爸Kelvin直言，收集投稿時的確「大開眼界」，有時亦笑中有淚，就如最近一篇引起熱議的帖文，指有小朋友在公園打交，其中一位媽媽竟教兒子「打返人哋轉頭」，以牙還牙的教導方法令管理員們大感驚訝，「唔係會關心人哋都會受傷咩？原來而家唔係咁教，但都唔會想自己孩子被打，又唔想孩子打人」。Mavis亦笑指，透過帖文知道「出面世界是怎樣」，亦會思考孩子應如何生存，「真係用佢個套？但過唔到自己個關」，認為這就是帶來反思的空間。

專頁成立7個月至今已有逾2.6萬人讚好，平均每日都有兩篇投稿，每則帖文一般都有過百甚至過千讚好，可見網民對教仔問題怨氣甚大。

Kelvin（右一）和Mavis（右二）夫妻檔，聯同幾位大學同學經營fb專頁「生仔要考牌系列」。（劉淑文攝）

對於專頁會否變成鼓吹批判家長的風氣，Mavis強調她們作為管理員的角色，並非要判斷帖文中的對與錯，網民亦只是將現實見到的事情寫出來，「人對於影響到自身都會特別多感受，其他網民身邊都未必沒有遇見」，正如前陣子有網民抱怨在過年期間，有小親戚來家中拜訪，將他心愛的模型弄爛，引來極大迴響，超多網民有共鳴，「原來做個page出來令大家有共鳴又能宣洩，是超乎成立時的期望」。

「生之前，你同妳考咗牌未？」這句標語印在專頁的封面圖片上，「有人會問咩條件可以Pass（合格）？邊個先係考牌官？」Mavis指，不敢說自己是否合格父母，至少希望能教導孩子不會影響別人，朝着懂得做人父母的方向學習，「唔係符合幾多項條件就係合格」，而且有些事件不拿出來討論未必會知道對或錯，甚至不知道這行為會影響別人，透過討論才能帶出大家認同的準則和方向。

「生仔要考牌系列」fb經常收到很多讀者荒謬的投稿。（fb「生仔要考牌系列」截圖）

Kelvin亦慨嘆這個年代外界灌輸的意識形態，如「贏在射精前」、「贏在起跑線」等，很影響家長教導小朋友，「太著重能力多於個人德育，呢個都令我同太太好頭痕」。逆流而上從來不容易，太太Mavis亦坦言「曾經畀老公話我怪獸家長，因為在BB好細個時同佢講英文」，令她頓時有所反思，「我都想BB小時候開心，不想他衝、衝、衝、學呢樣，嗰樣，同人爭，但我的界線是不一定要贏，但一定唔可以係輸嗰個」，直言自己比丈夫多一點「怪獸潛質」，但她會平衡背後目的，及做法對小朋友能否帶來好處，「適當壓力是有需要」。

先生着重德育，太太強調身教，兩者其實並沒衝突， Mavis指待人接物不是像學習才藝，可以上課修讀，孩子大都在父母身上學出來，「睇父母每日如何待他們，又從你身上吸收到什麼就會照做」，因此家長應好好思考「有什麼可以在小朋友面前做，因他們不會理解就會照學」。