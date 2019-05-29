內地客稱去「得滴路」　的士司機搲爆頭　原來講緊呢間酒店

發音不準總帶來不少笑話，有的士司機在facebook群組分享一則生活趣事，指昨日（28日）載了3名內地人，他們以半鹹淡廣東話稱要往位於「圓光」的「得滴路酒店」，令司機完全摸不着頭腦，最後才得知是圓方的W酒店。帖文笑翻網民，指「得滴路真係好難估」，另有人笑稱乘客的英文「可能跟的士陳學」。

有內地客乘的士時，以半鹹淡廣東話稱要往位於「圓光」的「得滴路酒店」，令司機完全摸不着頭腦，最後才得知是圓方的W酒店。（資料圖片）

一名吳姓司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享工作期間遇見的趣事，指昨日載了3名內地人，他們用半鹹淡廣東話表示要去「得滴路酒店」，還強調「咁出名你都唔知呀」。但司機仍摸不着頭腦，唯有再問「喺邊區？」內地客則回應「圓光嗰邊咪有間得滴路酒店囉」，樓主最終恍然大悟：「W酒店呀？」內地客確認後，笑言「見你部車咁新，識得自動開門，應該好有見識㗎」，令司機哭笑不得。

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↓↓↓ 的士司機與內地客爆笑對話 ↓↓↓↓

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確定目的地後，內地客繼續帶來更多歡笑，好奇的他詢問的士車廂門是如何自動打開，司機就趁紅燈期間「示範」一下，「我講句開門，然後度門開咗，佢嘩一聲，我再講關門，佢再嘩一聲」，令客人興奮大讚「好先進喎」，司機沒想到對方信以為真，因而笑稱「以後香港坐的士唔好亂講咩門咩門，分分鐘跌你落車」。

帖文引起網民爆笑，有人笑言「啲英文可能跟的士陳學」、「真係畀你玩死」，亦有網民稱可能樓主一句戲言，內地以後推出的士都會加設此項功能，但有網民則指「W酒店」本來都難發音，不怪得人，「有乜好笑，他朝有日去英語國家，人家笑返你」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）