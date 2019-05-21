5招分清內地、台灣美女　台網民：烈焰紅唇實係嚟自……

與歐美國家相比，亞洲各國女生穿著打扮較為類似，不過其實仍有所區別。一名台灣網友在PTT發文表示，在觀光景點很常看到來自由行的內地人，但不知道為什麼就覺得內地女生和台灣女生很好分辨，「一眼就分辨出來」，可是又說不出差在哪裡？ 原PO提到，現在內地年輕人的穿搭很多都跟台灣人相似，但整體的感覺就有點不太一樣，就算是兩個身材類似的穿一樣的衣服，還是可以區分出來，究竟大家都是怎麼判斷的？

以下就教教大家怎麼分辨內地女生VS台灣女生……首先，下面這張照片你分得出誰來自內地誰來自台灣嗎？↓↓↓（不可以偷看答案喔）

左：內地網紅Saya微博圖片；右：台灣網紅蔡瑞雪IG圖片

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1. 最最最簡單的方法就是聽口音！而且嗓門真的比較大……

「除非講話，不然很難」

「看外表不準，要聽口音」

「口音」

2. 光五官就有差別，台灣人的五官比較立體

「其實好幾個的話五官整個看起來感覺還是不大一樣，就跟韓國人日本人大致上五官還是有點差異」

「內地的五官比較不立體，氣場不一樣，大概80%可以正確分辨」

「台灣人多有平埔族血統，五官較立體，跟內地人長相真的差很多」

「內地女五官比較扁」

3. 台灣女生氣質佔上風

「氣質真的有差」

「氣質有差，雖然台女只是表面看起來有氣質，但中女通常不裝氣質的」

「打扮跟氣質不同，出國也會更加注重打扮」

「台灣女很多很素；內地是俗」

「內地總有一股土豪感」

台灣女生真的較有氣質、五官較立體？先來看看幾位公認的台灣美女圖輯！（點圖瀏覽）↓↓↓

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4. 內地女生的穿著比較浮誇 每個都像要去走紅毯

「她們穿著很鮮豔，仿韓但遮不了俗氣感」

「有些內地女生的穿衣風格很獨特，像是戴袖套」

「有打扮的都滿浮誇，像是去喜宴的等級穿著」

「內地女的打扮很浮誇」

「內地女生很愛穿洋裝」

5. 口紅一定要紅！就是要你一眼就看出她有化妝！

「內地女生妝很豔」

「內地女生口紅都擦很紅、眉毛都化劍眉比較多」

「女生看妝容，有些很喜歡大紅深黑的配置」

「她們好像喜歡化韓妝，但不知道為什麼看起來怪怪的」

「口紅都非常顯色，一定要讓別人知道她有擦」

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老實說……本編的技能之一就是一眼認出韓國女生和日本女生（笑），光是妝容就很好分辨！不過近幾年內地女生的穿著、妝容也仿韓系，有時真的難以分辨，最根本的判斷還是「氣質」啦！

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