【生活百科】流言指雞蛋同油可滅油鍋火　實測答案估佢唔到！

煮食時油鍋內的油過熱起火，情況十分危險，網上不時流傳不同滅火方法，到底成效如何？台灣有節目過往曾實測不同東西的滅火功效，物品包括雞蛋、油及水，不同物品的實測竟有意想不到的結果！

節目實測發現，油只要加熱到約380度左右，就會突然起火。（YouTube「buzzgogo」短片截圖）

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行實測，只見油鍋內的油燒滾至約攝氏380度就會突然起火，旁人未及反應，火勢已愈來愈烈，節目主持人提醒切勿模仿，以及大家入廚時要小心勿讓油鍋持續加熱。

節目首先以測試雞蛋滅火效用，當油鍋起火之後，穿着厚厚消防衣的主持人不斷向油鍋擲蛋，剛擲蛋時，鍋內一度有火舌濺到鍋外，十分危險，但擲到第9隻之後，油鍋內的火竟突然熄滅。專家當場解釋，雞蛋滅火的原理在於蛋會吸熱和覆蓋火源，隔絕火及空氣的接觸，不過擲蛋時會有油濺出，火勢有機會蔓延，因此雞蛋並非理想的滅火物料，不建議使用。

雞蛋雖然可以滅火，但並非理想滅火工具。（資料圖片）

節目其後嘗試以油滅火，當主持人以長柄勺把油倒進起火的油鍋，當場爆出比人更高的火柱，但火勢隨即在數秒後熄滅。專家解釋，油倒進鍋後，高溫會將水份蒸發，有機物在瞬間燃燒，使火勢變大，但因中間缺氧，火便熄滅了。但倒油時一來不能近距離倒，二來爆出火柱時會燒着其他物品，故用油滅火亦不可行。

最後節目以水滅火，當倒水到油時，火勢瞬速爆開，火種四出彈開，如是實際環境，恐廚房火勢加劇。專家強調，油類火災千萬不可以用水滅火，因為水遇上熱油會立即變成水蒸氣，而油附在水蒸氣上就會四濺，十分危險。

油遇上起火油鍋就立即激起大火，十分危險。（資料圖片）

如遇到油鍋起火，正確方法是先評估情況，在安全情況下才可滅火，否則就該盡快逃離火場。如在形勢許可下滅火，最先應切斷火源，即關掉爐火，如有鍋蓋可立即蓋上，火種便會因缺氧而熄滅。切記不可用毛巾之類拍打油鍋，因毛巾沾上起火的油便會令火勢蔓延，如果家中有小梳打粉，亦可撒下滅火，但千萬不可撒麵粉之類的物類，否則會釀爆炸，故如不確定就不要撒粉，且切記人身安全才是最重要。