【生活百科】裝修佬教DIY洗冷氣機　一個人搞掂　成本唔使100蚊！

文：裝修佬 冷氣機喺炎炎夏日為我哋帶來清涼，令我哋有舒適嘅環境，可謂係夏日神器。但長期使用冷氣機嘅朋友會發現，冷氣機喺運作一段時間之後，製冷效果就差咗，兼且仲有陣異味伴隨。如果長期係呢種環境中「嘆冷氣」，甚至會出現頭暈、乏力、感冒等症狀。其實，呢啲現象係冷氣機內部積塵、細菌隨住風飄向室內，令空氣細菌含量上升，空氣質素差咗，自然影響人體健康。睇到呢度，不妨打開你屋企部冷氣機嘅外殼，你就會發現有洗冷氣嘅必要。如果請師傅清洗，每部機費用差唔多成千蚊，而裝修佬今次教大家嘅方法成本唔使100蚊。以下就跟裝修佬學下清潔冷氣機，還自己清新空氣。

香港夏天極炎熱，幾乎家家戶戶都有冷氣機，但如何清洗卻考起用戶。（資料圖片）

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【DIY洗冷氣機】首先截斷冷氣機電源，再打起外殼。（作者提供）

首先你要掹咗電源插座，以防發生漏電、觸電意外。然後將冷氣機外殼打開，（如果手開唔到可以用一字螺絲批輕輕撬開，小心唔好整爛外殼）。打開之後，輕輕向上推就可以將濾網拆落嚟，如果冷氣機位置太高抹唔到，外殼可以成個拆出嚟直接清洗。

【DIY洗冷氣機】之後用毛巾抹乾淨冷氣機附近，再貼上已經一分為二的垃圾袋，防止污水四濺。（作者提供）

將外殼同濾網拆走之後，再用乾淨濕毛巾抹冷氣機四周。然後你需要一個垃圾袋、透明膠紙。將垃圾袋一開二，透明膠紙黐係左右兩邊，預防等陣噴冷氣機清潔劑時污水滴到其他地方。

【DIY洗冷氣機】自行購買冷氣機專用的清潔劑，使用前要搖勻，再將清潔劑噴到蒸發器上面，其間要保持通風。（作者提供）

其實單單清洗外殼、濾網係唔夠架，最污漕係冷氣機內部嘅蒸發器，將專用嘅清潔劑（筆者喺超市購買嘅冷氣機清潔劑，盛惠58蚊）搖勻後均勻咁噴喺蒸發器上面，記得噴之前要開窗通風，然後靜置10分鐘。

【DIY洗冷氣機】如果冷氣機積塵太多，可以用刷將污垢刷走，但千萬不要放到太陽底下曬，以免受到高溫影響。（作者提供）

由於積塵情況實在太嚴重，自來水沖唔走濾網上嘅污垢，筆者用刷加上清潔劑刷先可以刷乾淨。清洗乾淨後，用乾布抹走上面水分，記得唔好攞去太陽底下曬，過濾網係膠製品，經唔起高溫。最後等其乾爽後裝返原先位置便可。

裝修佬建議巿民每年洗冷氣機2次。（資料圖片）

洗冷氣小貼士！

每年洗冷氣機最少2次，係夏天用前及秋天時清洗，以達到殺菌、消毒、去除微生物滋生、消滅細菌根源，延長冷氣機使用壽命，尤其係濾網，濾網可以起到過濾粉塵、病菌同有害氣體。最好每日可以開窗令室內空氣流通，避免室內潮濕環境滋生細菌。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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