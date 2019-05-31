日本餐廳貼心設「一人卡位」　專為單身狗配備WiFi、插頭消磨時間

最近，twitter上的這條信息，引起了筆者的注意。轉發3萬多，點讚9萬多？什麼玩意？這讓我看著自己日漸凋零的IG賬號，百思不得其解……

獲日本網民瘋傳的貼文。（Twitter@YYYFFF）

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仔細端詳了一下，原來是一則日本家庭餐館「ガスト」設立的「一人席」的照片圖。

眾所周知，日本的家庭餐館一直以來因為價格低廉味道不錯份量又大，廣受一般平民人群的好評，成為了平常家庭聚餐同學聚會的好地方。

然而從佈局來看，家庭旅館字如其名，一直以來滿足的都是多人進餐的需求。一個人坐四人桌頗尷尬，去趟廁所餐盤就可能被「勤快」的店員收走，甚至還得和不認識的人拼一桌。

一般日本家庭餐館的佈局（點圖放大）↓↓↓

難道作為單身狗、社畜的人們，就沒有享受物美價廉的權利了嗎！ガスト這一設計改動，完美的解決了疲憊了一天的單身上班族安靜的放空自我享受美食的需求。想必孤獨的美食家井之頭先生也會為這一舉措猛擊點讚吧！

當然，ガスト可並不是簡單的設置了一個單人的座位而已，看看這豪華的配置！ （點圖瀏覽）↓↓↓

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真的貼心到了極致，讓人感動到流淚。

隨即，欣喜若狂的日本網友，也開始紛紛搜索店面，並進行了踩點打卡活動！（點圖瀏覽）↓↓↓

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看看，日本單身狗和社畜們已經紛紛被ガスト折服。從此以後自由工作者們首選的「上班」地點Starbucks怕不是要從此喪失輝煌？ （Starbucks：又關我事）

其實，現代社會裏人們越來越注重個人隱私，呼喚自己的個人空間。 「不想和人拼桌」、「佔四人位太尷尬了」、「我只想一個人獨處」……這些情況我們可能人人都遇到過。而這樣一個貼心的設計就是日本這所創業57年的老店對於人文關懷細心到極致的結果。

一個社會的進步，在於各行各業是否能在小的地方體現人性，這可能是未來社會裏我們所要持續學習與思考的問題。當然，說了這麼多，擠在人滿為患的Starbucks裏瘋狂打字的筆者表示，在我們這裡實現這種設計當下恐怕還是有點為難。

不少Starbucks常擠得沒什麼個人空間可言。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

但是夢想總是要有的，所以在最後請讓我們一起大聲吼一句：「給我也整一個！」

【本文獲「設計清單」授權轉載，微信公眾號：sucai2050】