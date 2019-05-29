網傳日本2022年禁用微波爐　「危害勁過原子彈」　實為惡搞假新聞

日本政府將於2022年禁止微波爐？網上近日瘋傳這樣的消息，更指日本、韓國、中國都計劃禁止使用微波爐，不過其實這並不是真的，而是來自俄羅斯一個諷刺新聞網站的假新聞，該網站有在文章最後寫上免責聲明，講明網站上的並非真正的新聞，只是傳來傳去，結果被人當真。

在facebook出現「日本政府決定在今年年底之前處理國內所有微波爐，所有不能響應要求的公民和組織機構都要受到罰款和監禁的懲罰」的消息。（資料圖片）

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facebook瘋傳「日本政府決定在今年年底之前處理國內所有微波爐，所有不能響應要求的公民和組織機構都要受到罰款和監禁的懲罰」的消息，更出現多個不同語言版本，文中指出廣島大學的一項研究發現無線電波在過去20年對公民的健康造成很大傷害，「使用微波爐的危害甚至超過了美國1945年9月在廣島和長崎投放的原子彈」。

文章更指韓國、中國也計劃於2021和2023年禁止使用微波爐，更列出一場聲稱是「預防癌症的會議」中，建議人們應避免使用的東西的列表。

根據美國事實查核網站Snopes，文章已被評定為假。（Snopes截圖）

文章在網上廣泛流傳，不少人信以為真，紛紛轉載分享。不過，其實這是一篇來自今年3月俄羅斯網站Panorama.pub的文章，來自一個專門創作諷刺新聞的網頁，該網站最後還有免責聲明指「本網站上的所有文章都是惡搞，並非真正的新聞」。

美國事實查核網站Snopes也已將文章評定為假，更指文章還最少被翻譯成至少3種語言，包括西班牙語，阿拉伯語及英文；法新社查核多個日本政府部門後，也重申根本未見有關禁用微波爐的消息，提醒讀者不要誤信。