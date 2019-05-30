鄭州機場航班延誤　內地乘客迫下跪道歉　地勤堅拒一句反擊

因天氣緣故導致航班延誤，航空公司員工都無法控制。近日河南鄭州機場一班內地遊客，卻因航班延誤而向地勤痛罵，甚至堅持要他下跪道歉，認為道歉時跪下才算有誠意。鄭州新鄭機場回應事件指，目前正在進行核實。

一班內地遊客因航班延誤而向地勤痛罵，甚至堅持要他下跪道歉。（梨視頻截圖）

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本月26日河南鄭州機場發生一宗遊客辱罵地勤人員的事件。從影片可見，當時因天氣因素，航班未能起飛而有所延誤，一群操普通話的遊客紛紛擠在機場櫃台前，包圍地勤並不斷怒罵他，要求航空公司交代事件。

男乘客迫地勤下跪道歉經過：

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其中一名男子以命令的口吻向他說「向我們道歉，跪下來」，但地勤則回應「我是工作人員，我盡我的職責，但是你沒有必要侮辱我，讓我跪下來跟你道歉。」不過男子仍然堅持：「道歉跪下來是誠意嘛，是不是，跪下來是誠意，道歉有什麼用啊，是不是沒誠意。」

這段影片近日在內地網絡熱傳，有網民批評怎會有人這麼猖狂，「竟然讓別人下跪」，直指遊客「花了錢就覺得自己是大爺」，有人笑稱「看來這個男的經常向老婆下跪」。

（綜合）