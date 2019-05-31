【注意】兒童誤吞鈕扣型電池可腐蝕食道　實測半小時生肉烙出黑印

小朋友什麼都放入口，家長一定要小心！常有兒童誤吞鈕扣電池的事故發生，澳洲一個兒童急救課程機構進行實驗，用雞肉模仿人體，夾着一個鈕扣型電池，結果30分鐘已出現黑印，4小時已開始腐蝕皮肉。有關注電池使用安全的組織指，許多父母沒留意不少設備都裝有鈕扣型電池，兒童可能拿來玩，故提供多項建議讓家長注意，並指萬一兒童吞下鈕扣電池，應馬上送急症室。

澳洲機構將鈕扣電池放到雞肉測試，半小時已出現黑印。（fb專頁「CPR Kids」圖片）

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日前，澳洲兒童急救課程機構「CPR Kids」創辦人Sarah Hunstead做了一個小實驗，解釋兒童吞下鈕扣電池的恐怖後果。她將一個鈕扣電池放於生雞柳上，30分鐘後，雞柳出現黑印，4小時後，雞柳除了有一片深黑色印記外，還出現腐蝕痕迹。她將照片放到facebook分享，呼籲家長關注，若孩子吞下電池，應視作急救醫療情況。

4小時後，電池已腐蝕皮肉。（fb專頁「CPR Kids」圖片）

有網民看過照片後分享親身經驗，有家長稱兒子曾吞下鈕扣電池，隔天才送他到兒童醫院，結果發現電池燒傷了他的胃壁和食道。亦有人質疑，為何政府還未禁止廠商在兒童玩具內放入鈕扣電池。

英國的醫療保健安全調查處（HSIB）指，電池只要接觸到潮濕表面，如喉嚨、鼻子等，會導致電池釋放電流並產生化學反應，令周圍身體組織受損害，或引致嚴重內部燒傷，令呼吸及吞嚥出現問題，極端情況下這些化學灼傷或會致命。2016年，有一名叫Francesca Asan的孩子因吞下3D眼鏡的備用鈕扣電池死亡。鈕扣電池隨處可見，玩具、搖控及小汽車等，保護孩子的最好方法是將這些物品放到孩子不可觸及的地方，並檢查玩具是否有螺絲鎖死電池。

關注電池使用安全的組織「The Battery Controlled」稱，4歲以下的兒童誤吞鈕扣電池的風險最高，澳洲每周有4名兒童因此送入急症室。唾液會觸發電池的電流，在喉嚨中產生化學反應，導致嚴重燒傷，2小時內便能燒傷食道，兒童可能會出現咳嗽、流口水等特徵。

組織續指，若家長發現子女誤吞鈕扣電池，應立即送到急症室求診，並向醫護人員提供電池的資料，照X光前不可讓子女飲食，亦不應強逼他們嘔出電池。

英國The Child Accident Prevention Trust發布了鈕扣電池使用原則，促家長們將備用電池放在密封容器，令兒童無法觸及，最好放在可上鎖櫃子的高處；如果電池盒無法固定，不使用時應拿走電池；將用完的電池放好，並盡快拿去回收；避免買過於便宜的玩具，它們可能不符合安全規定，網購玩具時亦要小心；告訴年長小孩鈕扣電池的危險性，別讓他們拿給弟妹玩。

（綜合）