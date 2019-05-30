「我沖咗涼㗎」　大媽搭巴士除鞋擱腳　網民轟：冇家教！

「咦你對鞋消咗毒㗎？」葉德嫻（Deanie姐）早前為運輸署拍攝短片，提醒乘車要顧己及人，其中一幕便有乘客踩到對面座位，令Deanie姐忍不住怒斥。不過話口未完，近日就有網民搭巴士時，就發現類似情況，該名大媽更除鞋赤腳踩到對面座位，當樓主斥責時，對方竟辯駁「我沖咗涼乾淨的」，令樓主相當無奈。不少網民見狀均批評大媽「冇家教」，又指她恃老賣老。

近日有網民搭巴士時，遇上一名大媽公然除鞋放腳上櫈，令他相當不滿。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

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該網民日前在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指昨日下午2時13分乘搭九巴914號線往銅鑼灣方向時，見到一名大媽坐在下層的4人座位，並除鞋將左腳踩在對面座位上，其個人物品亦放置在旁邊座位，當樓主開口斥責時，大媽竟辯駁自己已沖涼，「是乾淨的」。從網民上載的照片所見，大媽附近沒有其他乘客，但仍難免令人感到嘔心。

樓主斥責大媽時，對方竟表示自己已沖涼，「是乾淨的」。（fb群組「香港突發事故報料區」截圖）

不少網民批評大媽冇家教：

不少網民見狀紛紛怒斥大媽沒有公德心，「冇家教」，認為不止是清潔問題，「而是自私自利行為」，又稱「屁股應該都乾淨，點解唔除咗條褲先坐？」眼見大媽的無恥行為，有網民建議樓主應「大聲講好臭對腳」，笑言應該叫Deanie姐教導一下大媽。

（fb群組「香港突發事故報料區」）