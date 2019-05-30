【帽事嘅】女友同異性朋友外遊拒Facetime　連登仔：全程冇覆我機

另一半跟異性朋友去旅行實出事？有網民在連登討論區分享感情問題，指女友早前跟兩位男同學外遊，去見證前男友畢業，當時樓主投下信任一票，只要求她們要分房睡，並且每晚睡前跟他FaceTime，詎料女友堅拒，整個旅程都沒有聯絡樓主，令他有所懷疑，遂發文詢問其他巴打意見。帖文隨即引起熱議，不少網民都咬定其女友已出軌，又指拍拖之後應懂得避嫌。

連登網民「這個白痴」昨日（29日）在討論區以「女友去旅行 諗諗下有啲唔對路」為題發文，指女友跟兩位異性舊同學外遊，順路去出席前度的畢業禮。樓主直言一開始信任女友，「畢竟佢哋都做咗好多年同學，friend咗好多年」。最初女友還稱為了慳錢不願分房，在樓主多番堅持下才承諾會分房睡。

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不過，對於樓主要求每晚睡前要FaceTime 5分鐘，女友卻斷言拒絕，「最後仲因為呢件事嬲咗我，成個旅程冇覆我機」，返到香港後亦再沒有提起旅程。樓主補充稱，女友解釋「去旅行冇理由自己一個屈喺房，去咗朋友房玩，所以唔方便開」。他表示一開始都放低了沒有追問，但「諗諗下有啲唔對路」，故想發帖尋求大家意見。

帖文瞬間引起熱議，逾3000人給予負評，認為事情「唔對路」。有網民指整件事「綠綠的」，又說「啲女人好古惑」，認為有分房的話怎會不肯FaceTime。有網民亦直言「樓主唔係假膠就係on_，大大頂（綠帽）笠到去腳指尾」，亦有人理性分析指，即使女友如何解釋都無用，「你覺得有嘢就會係有嘢」，因已造成心中一條刺，只有兩個方法可做：「一係由佢，一係搵過個。」

（連登討論區）