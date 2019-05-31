行動正常照買輪椅位睇戲　職員指違《消防條例》　客人：我自備櫈

大部分戲院均設有數個輪椅位供行動不便人士使用，但竟然有一般市民想買來看電影？有戲院職員在facebook分享，遇見一名顧客要求購買輪椅位，還稱自備了櫈，完全懶理《消防條例》，要求「你唔賣畀我就叫經理出嚟見我，我就想問點解我上次得今次唔得」。職員眼見有長長人龍等待買飛，經理又剛好出外用膳，唯有先賣飛再報備經理。其後經理和該客人理論，對方扔出一句「唔好同我講消防條例啦，我仲熟過你」，經理最後屈服讓他入場。有網民笑言應強調「只可自備輪椅入場」，但有人質疑職員一開始就不應賣飛。

有行動正常客人要求戲院職員售賣輪椅位，還說自己有櫈。(資料圖片)

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該名戲院職員在fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」投稿，分享一則賣票奇聞。職員先交代指每間戲院都會設置數個輪椅位供行動不便人士使用，並不會售予一般人士，這些位會將座椅拆走，供整架輪椅駛入空位欣賞電影，而他工作的戲院，輪椅位則設於頂層。

事件發生於4月份，當時有一套「全球期待」電影上畫，幾乎每個戲院都爆滿，有天一名顧客要求購買輪椅位，職員馬上解釋：「客人唔好意思啊，J19係輪椅位嚟㗎喎。」客人稱：「我知啊，我自己有櫈自備㗎啦。」職員續解釋不是自備座椅的問題，而是這位置並非供一般人士使用，他在入場時可能被查票同事攔阻。

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這時客人開始不滿，自言之前曾成功購買輪椅位，「點解唔畀啊？我有自備櫈點解唔畀啊？」職員表示，賣票給一般人士會違反消防條例，然而客人這時要求見經理，但剛好經理外出用膳。客人不願等待，又不願離開，職員眼見有長長人龍在排隊，就向客人表明他會向經理報備事件，萬一他回頭退票，自己不會負責。

開場前15分鐘，該客人來到戲院，職員就叫經理去解釋事件，並為客人退票。經理前去解釋J19位置是輪椅位，不可加櫈，否則會違犯《消防條例》。客人反稱自己認識附近食肆的經理，對方願意借櫈，不勞煩戲院。這時經理表示，他們無法確定借來的櫈是否用防火物料製成，出事他們無法負責。百般解釋下，客人一句都聽不入耳，威嚇說：「你唔好同我講《消防條例》啦，我仲熟過你呀！」

其後，職員稱經理和該客人「傾掂數」，「跪低照畀個客入場」。他續稱放一般客人用輪椅位的行為，還觸犯了《公眾娛樂場所規例》，除非獲局方書面同意，否則任何人都不能改動處所內的構築物，包括座位臨時的改動或增設。

職員慨嘆，有些香港人很麻煩，「好彩你無跌親啫，如果唔係轉頭又入我哋數

㗎啦」，又認為在後面排隊的客人「明知前面有個麻煩友阻住自己，都無人出聲幫口，真心覺得心淡」。

網民看完帖文，認為職員不應要求客人「自備輪椅入場」，又批評該客人稱熟悉《消防條例》，就應該知道自己在犯法。然而，有人批評職員一開始就應拒絕賣飛，因為他無做錯，公司亦不會受理投訴。不過亦有人替職員辯護，因為買票人士未必是入場的人，如果戲院拒絕賣票，有機會被客人告歧視，這類事件只能由入場查票職員制止。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）