港媽湊小朋友返學　嫌清潔工大雨洗街阻掟　網民圍插：體諒吓啦

街道清潔工人無論日曬雨淋亦要辛勤工作，不少人亦會加以體諒，但有港媽於facebook上載相片，表示最近帶女兒上學期間遇見清潔工人洗街，即感到不滿，「為何要在這返學時段去安排洗地」。她又指清潔工人以惡劣態度罵學生及路人阻擋洗地，反惹來網民指港媽想法自私，「你估人哋想落大雨先洗地咩」、「呢啲外判工人好慘㗎，好心體諒吓人啦」，港媽最終刪除帖文了事。

有港媽於facebook上載相片，表示最近帶女兒上學期間遇見清潔工人洗街，認為其實非常阻礙學生及其他路人，隨即大感不悅。（fb群組「將軍澳」圖片）

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該港媽於fb群組「將軍澳」上載相片，表示於星期三（29日）早上時分帶小朋友上學，臨近學校門口遇見一班清潔工人正在洗街，當時因為有不少學生路經此地，港媽認為他們非常阻礙學生及其他路人，隨即大感不悅：「為何要在這返學時段，大部份學生必須途徑嘅門，加上又大雨，去安排洗地。」

港媽又指清潔工人態度亦惡劣，目撃他們惡聲惡氣罵學生及其他途人阻擋洗地，「大佬，你只需遲10分鐘，等學生入晒學校，都少咗啲人啦」。

該港媽於fb群組「將軍澳」上載相片大呻清潔人員「阻定」。（fb群組「將軍澳」截圖）

事件引來網民紛紛討論，大部分人亦批評港媽對清潔工人毫不體諒，「最好等你返晒屋企，先至洗所有你行經嘅路，你啲時間就係時間，人哋嘅時間就唔係時間」、「 你返學時，人地已經開梗工，人地日曬雨淋為大家服務清潔，唔多謝人仲嫌人阻住你」。

事件引來網民熱討

但亦有網民支持港媽，認為繁忙時間洗街確實帶來安全問題，「啲高壓水槍真係好大力㗎，洗完啲水又可能會跣親人，整親真係唔知點算」。有人認為說到底其實清潔管理公司是負責任一方，「係班管理層編時間有問題，搞到班工人日曬雨淋都要洗地」。

（fb群組「將軍澳」）