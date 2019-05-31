男子大角嘴街頭公然大便　滿地「黃金」不顧而去　網民炮轟噁心

保持街道環境清潔是市民的義務，但今時今日竟然有人於街頭便溺！有街坊前日於大角咀街頭目擊一名男子於街頭一垃圾筒旁邊蹲下公然大便，更留下滿地「黃金」不顧而去。帖文一出即引來大批網民鬧爆，有人直斥男子行為噁心兼自私；亦有人為被迫「執手尾」的清潔工人感不值。

有大角嘴街坊於街頭目擊一名男子於路口公然大便，網民直斥嘔心。（fb群組「大角咀人和事」截圖）

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有大角嘴街坊前日（29日）下午行經大全街路口時，驚見一名身穿藍色上衣、卡其色長褲及拖鞋的男子於垃圾筒旁脫下褲子，公然蹲下面向行人路方向疑似大便，手上更持有紙巾，彷彿進入無人之境。目擊過程的樓主大感驚嚇，即時拍下相片上載至facebook群組「大角咀人和事」，直言「咩事呀⋯⋯喺街度便便」。

有網民其後貼出同一位置的相片，稱於該處發現地上出現大堆「黃金」，上面更有一張紙巾。（fb群組「我長大於大角咀」截圖）

其後有網民亦於另一fb群組「我長大於大角咀」貼出同一位置的相片，稱於該處發現地上出現大堆「黃金」，上面更有一張紙巾，狠批：「相信這不是我們熟悉的香港吧！這是人所為的嗎？在大全街，覺得嘔心。為辛勞的清潔工人不值。」

兩則帖文均引起網民討論，不少人大罵相中男子行為嘔心兼自私，「咩質素呀⋯⋯仲有人喺街度大便！佢真係好急喎」，「黐線呀⋯⋯肚痛都返屋企啦」，「大角嘴咁多公廁，仲衰過啲流浪狗」。亦有人替被迫要為男子「執手尾」的清潔工人不值，「難為要清潔地方嘅工友」。

（fb群組「大角咀人和事」、「我長大於大角咀」）