坐6點頭班機場巴士竟鬧車長「遲到半個鐘」　大叔： 1730有架車㗎

鬧人前最好諗一諗，否則自討沒趣！有巴士乘客在清晨時分目擊有趣一幕，一名年約50歲的大叔在機場巴士站等首班車，當巴士準時於6時許到站時，他竟然怒罵司機「遲咗半個鐘」，更「塞住」車門理論，堅稱首班車是清晨5時半開出，司機坦言聞所未聞，後來大叔指着站牌，強辯有「5點半」的車。 原來該大叔看不懂24小時制，以為「1730」就是「5點半」，司機耐心解釋分別，但大叔再反鬧巴士公司無寫明上午和下午。網民看過帖文不禁取笑涉事大叔小時候數學應得零分，又揶揄他「智力無下限」。

有中年乘客看不懂24小時制，將「1730」當成「早上5點半」。（示意圖／資料圖片）

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不少市民來往機場都會選乘機場巴，但清晨時分班次不多，乘坐前要查清班次時間表。一名巴士乘客投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，稱日前坐4點多的清晨機回港，抵港時撞正無N車（即通宵班次）、而頭班巴士亦未開的時間。他於清晨約5時45分在總站等6點的首班車，當時前面已站着幾名港人。

大約6點02分巴士到站，但其中一名年約50歲的大叔上車即指着車長，大鬧：「你架車遲咗半個鐘！點解咁遲㗎？」車長不明所以，解釋首班車明明是6點開出，但大叔反指應是5時30分有車：「我喺度等咗超過半個鐘喇！」車長重申首班車是6點，該班車亦非通宵班次。

大叔遂回應指曾看過班次，有一班車是5點半開出，並站在車長位旁「塞住」車門，拿電話說「我搵畀你睇」。良久後大叔仍未找到，他回頭一望站牌，「面露勝利笑容」指住站牌說：「你塊牌都寫住㗎，1730有架車㗎！1730咪即係5點半囉！」原來大叔混淆了24小時制的「5點半」，目擊過程的樓主遂笑稱迷底終於解開，「原來是文盲」。

車長知道是誤會，便解釋指「1730」是下午時間5時半，但大叔仍打算強辯：「我識睇，17-12嘛，咪5點半囉！佢都冇寫上午定下午！」雖然被百般刁難，但車長仍耐心說明上午5點半會寫成「0530」。大叔明知理虧，卻大聲說「5點半就係5點半，我冇錯」，又指該種寫法令人混淆，應加上「am」或「pm」，然後「死死地氣」上車，車長只好急忙打圓場說：「無問題無問題，搞清楚就得喇！」

樓主大讚車長全程態度極佳，「完全冇提高聲量亦冇惱氣」，用輕鬆口吻應對，「態度絕對抵讚」，網民看過帖文亦大讚車長「食開夜粥見得多」，又笑稱很多年長人士看不懂24小時制，揶揄「無知不是罪是廢」。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）