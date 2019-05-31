港男搭東鐵稱被屈非禮　食帶式爆粗呼冤　網民：感受到佢壓力爆發

搭公共交通工具，難免與其他乘客碰撞，有搭東鐵港男疑被女乘客指控非禮，激動下瘋狂爆粗高叫近20次「x你老母」，一再重申自己被屈，失控鬧爆對方「你對啲人好憎恨」。有同車乘客拍片放上網，不少網民齊做螢幕前的判官，向粗口男投信任票，認為睇片都感到他的壓力大爆發。

有人把當時情況拍下放上網，引來網民關注，齊做鍵盤判官，不少人都相信男方無辜。（fb截圖）

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有網民近日上載有關片段到facebook群組「on9仔女同盟會（on9限定）」，僅約一分鐘的片段中，背對鏡頭的黑衣男鬧爆對方近20次「x你老母」，他全程激動，似控制不了自己出現食帶的情況。

令他如此激動，是因為坐着的女乘客指控他非禮，「我坐落去你話我抽水」、「你黐x線」，疑是黑衣男坐在她與朋友中間，令她不滿，黑衣男爆粗以外，又鬧爆對方「你對啲人好憎恨」、「你係咪被香港男人玩搵我發洩」，一再表示「一齊返差館」、「我唔怕被人拉」，聲稱被抽水女子則稱「我唔驚你」。

片中可見有女警在場，多次以手隔開該對爭執的男女乘客，片段尾似是拉開黑衣男讓對方冷靜，至於是否真的發生非禮事件，片中未有交代。

不少網民睇片做判官，認為從黑衣男的說話及其激動情緒，感受到被屈的委曲，對他投以信任票，認為或真是女乘客太敏感才出現誤會；有網民稱從其多次重覆的粗口中，感到他的壓力大爆發，亦有不少男網民大感同情，稱搭車時真的壓力好大，最怕被身邊女乘客掂到都話非禮。