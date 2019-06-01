【早熟】內地8歲女有月經　下體發臭流啡色分泌物　陰道竟取出…

孩子對身體好奇心強烈，年紀小小可能已開始探索性器官。佛山市一名已有血經的8歲女童，近日下體發出陣陣臭味，過的內褲更沾有咖啡色分泌物，其母發現女兒出現異常，馬上帶她求醫。沒料到醫生檢查後，竟在女童下體挖出5件玩具組件，其顏色更反映物件已留在體內一段時間。幸女童接受手術後現已並無大礙，醫生則提醒家長要及早對小孩進行性教育，令孩子確立正確性知識。

佛山市一名8歲女童被媽媽發現下體後發出陣陣臭味，內褲更沾有咖啡色分泌物，醫生施手術後，在女童下體取出3塊積木及2件玩具組件。（《看看新聞》網上片段截圖）

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據內媒報道，事件中的女童小紅（化名）早前出現異樣，母親自上月起便發現其下體發出臭味，每天更換的內褲更出現咖啡色的分泌物。即使女童已開始有月經，但分泌物顏色顯示並不正常。母親擔心下遂追問女兒身體狀況，女童才吞吐表示自己在玩耍時，將一塊積木塞進下體。

母親知道情況後，馬上帶女兒到醫院求醫，醫生用超音波檢查後確認女童陰道內有異物，必須立刻取出。醫生考慮到其異物性質不明，同時亦需讓處女膜保持完整，故選擇使用靜脈麻醉的方式，再用宮腔鏡檢查女童陰道後才將異物取出。

醫生提醒家長要及早對小孩進行性教育，令小孩從小建立性別意識。（《看看新聞》網上片段截圖）

沒料醫生取出異物時，發現事實與女童所說的不符，因女童陰道內不是有1塊小積木，而是總共取出3塊積木，1粒小圓珠及1件玩具輪胎，而根據顏色判斷，相信有關物品已留女童體內一段時間。幸好手術相當成功，女童的陰部並無出血及出現撕裂情況，身體無礙下已出院。

醫生則提醒家長要及早對小孩進行性教育，令孩子從小建立性別意識，女生必需好好保護私處；家長同時亦應對子女身體狀況多加留意，如發現異常便需及早求醫。

（看看新聞）