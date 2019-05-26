【生仔要考牌】帶細路睇戲唔該睇實佢　家長一個訓練教孩子零騷擾

早前《復仇者聯盟4：終局之戰》上映掀起熱潮，不少家長都想小朋友湊一湊熱鬧入場睇戲，惟不少觀眾都齊聲叫「唔好」，皆因不想被孩子的尖叫聲騷擾。facebook專頁《生仔要考牌系列》管理員Kelvin和Mavis亦指，因應Marvel熱狂收睇戲人士投訴，直指被入場的小朋友騷擾，因而引起「何時才適合帶孩子看戲」的討論。

Kelvin（右）指，專頁不時都收到有關在戲院睇戲，被小朋友騷擾的投訴帖文，跟太太都有討論「幾時先適合帶小朋友去睇戲」。（劉淑文攝）

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本身是新手爸媽的Kelvin和Mavis留意到，近日出現大量有關在戲院看《復仇者》的投稿，包括在睇戲期間有小朋友大叫、不斷發出聲響、看到血腥畫面尖叫，甚至不停詢問爸媽電影的情節發展，令其他觀眾大感厭煩，造成極大騷擾，衍生出「幾時先適合帶小朋友去睇戲」的討論。

專頁因應Marvel熱潮，狂收睇戲人士投訴，直指被入場的小朋友騷擾。（fb「生仔要考牌系列」截圖）

他們認為其實孩子並非不能帶入戲院，但為人父母必定要先提供足夠訓練，Mavis建議爸媽可以在家中營造戲院環境，如拉上窗簾、將燈光較暗，其後才播放電影，讓孩子們習慣黑暗和大聲響的環境。

爸媽更可以邊看戲邊教導睇戲禮儀，在家中訓練一段時間後，待孩子們表現出明白睇戲的意義後，才真正帶他們到戲院「實習」，但Mavis強調，父母必須有心理準備，一有特別狀況，就需要即時帶小朋友離場，不能繼續留在原地騷擾別人，她指有朋友用這方法訓練孩子，「第一次帶小朋友已經好適應！」

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