巨無霸蜘蛛擋路　Uber司機型爆衝上樓拯救　台女：他蠻帥像吳尊

不少女生遇到較大型昆蟲都感到害怕，台灣有女網民早前於討論區分享「奇遇」，指她與兩名友人叫Uber準備外出，但出門時才發現一隻巨型蜘蛛於門口擋住去路，她們情急下只好向Uber司機求救。暖男司機雖然感到愕然，仍衝上門「拯救」樓主及友人，為她們「殺敵」及清理現場，樓主感動得形容司機就是「我們眼中最閃亮的英雄」。網民笑指樓主應以身相許，看到合照後更「錯重點」稱他看起來有點帥，樓主回覆「真的蠻帥的很像吳尊」，惹來一眾網民羨慕。

該名台女稱早前叫了Uber代步，但出門前竟發現家有巨型蜘蛛擋路，情急之下只好向Uber司機求助。（資料圖片）

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該名台女昨於「Dcard」討論區發文，稱前日（30日）晚上與友人打算外出，叫了一輛Uber私家車，不料出門前被一隻「巨無霸的蜘蛛」擋住去路。她形容蜘蛛爬得很快，「快到有腳步聲」，即時叫室友幫忙，「但我們三個弱女子實在拿牠沒辦法」。

當時Uber司機正好到達樓主寓所樓下，而且剛好是男司機，樓主與室友只好緊急向對方「求救」，發訊息稱因「家有蜘蛛」故未能出門，更大膽問司機：「你敢殺蜘蛛嗎？」司機聞言雖然感到愕然，但仍答應幫忙，樓主於是「用生命衝到樓下帶他上樓，開始了殺蜘蛛之旅」。

樓主形容，擋於門口的巨型蜘蛛非常頑強，「用東西噴不到牠，掃把也打不到，打到牠心很累，我們也嚇到逃跑到都流汗」。之後蜘蛛跑了下樓，樓主本來亦打算放棄，「想說牠可能會自己跑走」，但Uber司機竟「為了不留後患就幫我們殺死了，然後還幫我們掃去丟掉」，令樓主直呼「人真的超好」。

清理好現場後，樓主終於坐上Uber司機的車，一上車司機便開玩笑說「司機不是這樣用的啊」，令她和友人「狂道歉但又充滿感激」，形容「當下他在我們眼中是最閃亮的英雄」。到達目的地時，司機又要求與樓主及友人合照，為這次奇葩乘車經歷留下記念。

網民紛紛留言稱羨慕樓主，指暖男Uber司機竟然是年輕人，抱怨稱自己「每次都遇到阿伯」；又稱讚司機看起來「感覺有點帥」，提議樓主約吃宵夜報答對方，更笑稱樓主「只能以身相許了」、「有給小費嗎」，樓主亦回覆確認：「真的蠻帥的很像吳尊」

有網民指出該種蜘蛛會吃掉蟑螂，故為益蟲，認為司機不應「趕盡殺絕」，但卻引來大批網民留言表示「蜘蛛蟑螂我都怕」、「只要是蟲都好可怕」。

（「Dcard」討論區）