台女抱怨男乘客擘大腳坐　全程腳貼腳超唔舒服　觸發男女大戰

到底為什麼男生坐著腳都要打超開？台灣男女網民直接在網路上開戰！

事情是這樣的——有台灣女網民在ptt抱怨搭巴士的時候被隔壁男乘客貼腿，原po表示因為自己的行李很多所以放在腳中間，無法避開隔壁男乘客的腿。男女各自都有各自的說法，你覺得誰合理？

腿張開非台灣男士專利，各地網民也有貼圖埋怨男生的「大爺式坐法」（點圖瀏覽）↓↓↓

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男網友之反擊

男方認為女方沒有同理心，因為生理構造的不同，所以不了解身為男性的難處，腳打開是因為會夾到蛋蛋，也不喜歡被悶住的感覺，所以還是希望可以讓它透個氣！因此不少男鄉民覺得女方沒有同理心。

點圖瀏覽男網友留言↓↓↓

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女網友：只是自私而已！

女方則是認為可以體諒生理構造的不同，但腳沒必要打開到造成人家困擾，如果真的會悶也可以站著或稍微側著坐，不要干擾到隔壁的乘客是基本的尊重。

點圖瀏覽女網友看法↓↓↓

這類型的問題已經不是第一次了，至今還是有相當多的女網友在網路上Po文抱怨，其實這不只在台灣發生，在國外也有非常多女性抱怨並且被造出了一個專有名詞叫「manspreading／大爺式佔座」，且西班牙馬德里公車竟然還有禁止乘客大爺式佔座的標誌！

會做出這樣的標誌是想讓人們保持文明行為，並且尊重在交通工具上每個人應該有的空間權利，畢竟被陌生人碰到難免都會不舒服，各位男性還是尊重一下其他乘客的空間吧！

有外國的公共交通工具上貼出了禁止「大爺式佔座」（manspreading）的標誌。（Twitter@aonawaz）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】