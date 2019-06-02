差幾步就到家！貴州缺德父撳住𨋢門讓兒子大便　不顧而去遭狠批

孩子年紀小難忍便意，有時會令父母相當狼狽，不過這絕非隨處便溺的藉口。內地貴州一名缺德父親帶同年幼兒子回家時，兒子似乎難忍肚痛，急着要上廁所，但到達家門前時，父親竟不是趕去開門，反而折返升降機，為兒子按住𨋢門，讓他於升降機內「就地解決」，事後更留下滿地黃金不顧而去。事發過程被閉路電視拍下，大廈業主都紛紛怒轟涉事父親，惟他並無任何回應，令眾人非常氣憤。

貴州一名父親帶兒子回家時，因兒子肚痛難忍，竟帶他回到升降機內大便，引起一眾業主不滿。（梨視頻截圖）

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事發在上月17日下午，貴州貴陽一名父親帶同年幼兒子乘升降機回家，其間兒子似乎肚痛難耐，向前彎腰並以雙手抱着屁股。當升降機抵達父子寓所所在樓層，差幾步便能進家門時，父親竟不是趕去開門讓兒子進內上廁所，而是帶同兒子返回升降機內大解。

閉路電視片段可見，兒子似乎肚痛難耐，向前彎腰並以雙手抱着屁股。（梨視頻截圖）

從升降機閉路電視片段可見，口中叼着煙蒂的父親與孩子走出樓層後，不久便再折返，父親為兒子按住開門掣，讓他「就地解決」。約一分鐘後兒子完成「卸貨」，父親更沒有協助清理，帶同兒子離開，留下滿地「黃金」。

事後不少大廈業主紛紛怒轟涉事父親，直指其行為缺德兼過分，「這種沒水準的人到底是怎麼活這麼久？」，「別人遛狗都知道撿屎，你把你孩子當什麼了？」，「不是已經到家門口了嗎？難道不能回家上？」。不過更令一眾業主氣憤的是，大廈物管處事後竟沒有跟進事件，而涉事父親亦從無出面回應或道歉。

（梨視頻）