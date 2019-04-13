台男火車上大便無廁紙　按緊急制求救通告全車　想不到結局更災難

人有三急，如在方便之後才知道沒有廁紙的確「濕滯」。近日有台男在討論區分享，稱自己在乘坐火車時到廁所大解但沒有廁紙，情急之下按緊急制求救，詎料竟一下子通報全車，尷尬非常。其後一名男子伸出援手，但到開門遞上紙巾時又是另一場災難，全因廁所使用自動門，需要完全打開後才可以關上，台男光溜溜的下半身被迫曝露於眾乘客之前，引發「尷尬癌」。

台男因為大便時沒有廁紙，按下緊急按鈕求救，結果引起尷尬癌。（Dcard圖片）

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台男近日在Dcard討論區上以「第一次在火車上按警報」為題發文，稱昨日（12日）原本要一早坐火車到嘉義上課，但因為自己太遲起床，連忙穿好衣服之後就要衝出門，由於趕不及去洗手間，只能「帶着滿腹的屎」上路。

他指自己於8時16分上車，發現原來車上沒有廁紙，於是決定先忍一忍，直至火車到達下一站，「忍到火車站就可以去找站務員討救兵了」。不過約10分鐘之後，樓主再也忍不住了，因為火車實在搖晃，「是在跟我過不去是不是」。

台男需要大便，卻沒有紙巾，結果引發連串尷尬事件。（資料圖片）

台男指自己曾經聽過可以用內褲或者襪子代替廁紙，但由於當日穿了整套西裝，怕會引起下體不適，所以不考慮內褲，但想到襪子的時候才又發覺，「今天出門太趕忘了穿襪子」。

忍了足足十多分鐘，台男始終還是被屁股控制自己的理智，「受不了了，快升天了，想拉屎的念頭佔據了腦袋。褲子一脫，馬桶一坐，16分鐘的煎熬終於得到舒緩」。可是大便過後，更重要的是「拉屎沒有衛生紙」，於是就打廁所內的「緊急呼叫按鈕」主意。

台男在想「現在應該這樣算緊急吧」，因為如果他一直被關在洗手間內，「一直一路向北當北漂青年，還充滿屎味」。他突然在想，按下緊急制之後應該只有車長會收到通知，向車長說請服務員幫忙應該就可以了，於是就決定按鈕。

詎料按鈕之後，車廂就響起音樂，「像在昭告天下，這裏有個『北七』（白癡）被困在廁所喔大家快來救他」。很快就有人敲門，台男從門縫望出去，才知道對方是一起上火車的男乘客，台男只能無奈地向他求救，稱自己沒有廁紙，「大哥」報以一個白眼後，然後再從自己的座位找來紙巾。

台男稍為打開門接過紙巾，打算再關上門之際，才醒起廁所用的是自動門，要全開之後才可以關上，但台男當時沒有穿回褲子，「於是下一秒，門全開了，我也沒得躲了，一個光老二的西裝男豁然出現在列車之中」。台男說幸好當時火車上沒有太多人注意，「還好開門後沒人太注意，不然我就把自己當屎一起沖進馬桶裏」。台男最後去向幫忙的大哥致謝，該名大哥向他表示，「整個車廂的人都知道喔」，台男的「尷尬癌」立即發作，無地自容。

帖文引起熱議，有網民出謀獻策，指火車洗手間有洗手盆，台男可以先用手擦乾屁股，然後再洗手，如果怕手沾到屎，可以「直接穿褲子走人」。還有網民想到可以用高科技求救，就是用Airdrop發出圖片，請求附近的人幫忙。