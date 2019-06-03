醉男呆坐小西灣總站　雙腳伸入巴士底超危險　站長及時扶走避一劫

作為司機，駕駛時專注路面情況固然重要，就算架車唔郁一樣要一眼關七！有網民轉載片段，顯示有醉酒男於藍灣半島巴士總站出現，他呆坐路旁雙腳伸在巴士底下，非常危險。當時巴士停在站頭未開車，幸好站長及時看到，即時走近扶起帶走醉酒男，未釀成意外。網民鬧爆醉酒男自私，同時大讚站長有耐心又夠專業。

近日有網民於facebook轉載片段，顯示有位醉酒男於藍灣半島巴士總站出現，更呆坐路旁，雙腳伸在巴士底下，非常危險。（fb群組「巴士的事討論區」截圖）

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該片段近日經網民轉載於fb群組「巴士的事討論區」，樓主表示，最近藍灣半島巴士總站有位醉酒男險釀意外。片中可見，該名醉酒男不太清醒，呆坐於其中一停在站頭的巴士邊，雙腳更伸直放於車底下，如果有車長未為意要開車，後果不堪設想。

站長遂雙手慢慢扶起醉酒男。（fb群組「巴士的事討論區」截圖）

幸好總站的站長及時發現醉酒男，即走去拍醒對方，又溫和地勸喻對方離開：「我扶你起身啦，返屋企啦，快啲。」但對方完全答不上話，只用「嗯」回應，站長遂雙手慢慢扶起醉酒男，更從後箍起對方直至離開巴士開車範圍。

+ 5 + 4 + 3

樓主更借此帖文呼籲其他同行：「當你在車上休息一下，又要開下一轉車的時候，特別要留意以下呢種情況啦（醉貓）。今次個師兄好彩醒目發現，如果唔係就瀨嘢啦。」

網民又留言大讚站長處理得宜，「呢位師兄好型」、「師兄好嘢」。有網民指今次醉酒男夠好運才沒事發生，「坐都坐海邊，坐喺巴士總站度，喺度吸廢氣」、「下次最好是報警處理」、「飲多咗，幫佢叫救護車啦」。

（fb群組「巴士的事討論區」）