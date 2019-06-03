【附教學】升降機突從19樓急墜　深圳9歲醒目女一招保命

搭𨋢雖方便，惟一出事隨時嚇死人。深圳日前一名9歲女孩獨自搭上了恐怖升降機，升降機在19樓時突然急墜，她臨危不亂，想起之前去過的安全館曾教一遇不妥要把按鈕全按，她即時按下所有樓層，惟一亮燈即關燈，她未有放棄一直按，幸最終升降機在一樓停下，女孩的冷靜讓她救了自己一命。

女童面對危機仍能冷靜面對，即時按下所有樓層。（微博片段截圖）

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事發在上月底，於深圳南山屋苑「鼎太風華」5期8座發生，據閉路電視顯示，一名男孩搭𨋢到19樓後離開，升降機只餘一名9歲束馬尾的女童，她原按了更高樓層的按鈕突然關燈，升降機隨即往下墜，她即時從上至下狂掃電梯按鈕，各樓層先亮燈後關燈，她未有放棄不止一次狂掃按鈕，最終電梯滑至一樓停下，她未有受傷安然步出，十分驚險。

成功自救的女孩其後受訪指，曾到訪一個安全館，曾教她如果升降機下降，要把所有按鈕都按上，她即時照做；亦有同大廈住客指，其實大廈升降機不時發生同類事件，一般滑下數層，但未釀嚴重事故。

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意外後深圳市市場監管局特種設備監管部門聯同執法人員到現場調查，初步懷疑是消防應急系統被錯誤激發導致，另執法人員調取小區電梯維修保養記錄發現，屋苑電梯故障率較高，需進一步提升故障排查、應急機動能力。「鼎太風華」屬區內大型屋苑，設有多期，現時呎價近7000元人民幣。

(《第一現場》)