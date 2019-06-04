家長帶孩子睇英文版《阿拉丁》　逐句翻繹廣東話　同場觀眾超崩潰

迪士尼電影一向是小朋友至愛，最近真人版電影《阿拉丁》上映，不少家長都帶同孩子入場觀看，惟有網民遇到超崩潰事件，指入場觀看英文版本時，竟有家長即時向小朋友逐句翻譯成廣東話，雖然聲線充滿感情，但仍非常騷擾同場觀眾，令人非常不滿。網民紛紛質疑該家長何不直接帶子女看中文版，狠批：「家長先係問題嘅根源！」

近日有家長帶同孩子到戲院觀看英語版《阿拉丁》時，把對白逐句翻譯廣東話，惹來同場觀眾示滿。（《阿拉丁》劇照）

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該觀眾日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指於上月23日到觀塘一戲院看英文版《阿拉丁》，入場前已有心理準備小朋友觀眾可能會發出聲音，「預咗會嘈少少，都明嘅」。不過入場後，卻出乎意料未有「扭計」的小朋友，反而遇上更過份的家長。網民估計因小朋友聽不懂英文對話，該家長竟逐句翻譯，「一句英文對白，一句廣東話咁」，而且聲線更非常有感情。

樓主稱雖然該家長的聲線好聽，但仍覺得滋擾，因坐得太遠，樓主「sh咗聲都做唔到啲乜」。到電影播放至中段，該家長終於停止翻譯，樓主猜想「攰到冇再出聲定被人提醒咗？下次唔好喇」。

投稿網民稱當時家長更充滿感情演繹，令人非常無奈。（fb專頁「生仔要考牌系列」截圖）

不少網民批評家長自私，應帶子女看中文版：

網民紛紛批評家長行為自私，認為如小朋友聽不懂英文，大可選擇中文版，亦有人揶揄「靚聲即時傳譯，特級服務，不另收費」，並希望向《阿拉丁》中的精靈許願，「幫我將個家長滅聲」。

另外，有網民分享類似經歷，指日前到戲院觀看新戲《哥斯拉II：王者巨獸》，全場有不少小朋友，其間一名爸爸帶着2名女兒出出入入4、5次，兩個女兒亦不停聊天，爸爸卻未有阻止，即使其他觀眾「sh」也沒有用。網民坦言：「真心唔明帶啲6歲以下塞豆窿睇Godzilla、End Game嘅父母咩心態，啲細路又睇唔明、聽唔明，有可能會安安靜靜坐到兩粒鐘咩？」

（fb專頁「生仔要考牌系列」）