【謝謝台灣】日本餐廳老闆堅持送台灣遊客手寫感謝信　原因有洋蔥

一名女網友分享，她三年前到日本旅遊時，餐廳老闆得知她是台灣人後，在她離開前遞上「中文」的手寫信，感謝台灣在311東北大地震時對日本的幫助，讓她十分感動地說「這是我愛上日本的原因」，沒想到PO文一出，竟有不少人都收過同一封信。

大阪燒店老闆十分感激台灣在東北大地震時的幫助，因此多年來送出多封親筆信給上門的台灣顧客。（FB@日韓旅遊公社）

2011年的311東北大地震時，台灣的總捐助金額高達200億日幣，位列全球之冠，也是繼美軍後，第二支抵達的外國救援隊伍，為災區帶進首批救援物資。從此之後，不少台灣人在日本旅行，都會收到日本人的善意回饋。

這名女網友在臉書《日韓旅遊公社》中說，2016年時到日本旅遊，當年恰巧是0206美濃地震造成台南維冠大樓倒塌。一間大阪燒店的老闆知道她來自台灣後，在臨走前交給她一封手寫信，並彎腰說「謝謝台灣」，這封信她保留至今，也讓她對日本留下好印象。

而這封信吸引相當多網友留言，有人說自己也曾收到同一位老闆的手寫信「收到+1，剛回來，老闆很可愛」、「我也有」、「老闆很得意的說他門牌是海角七號」。

有人則是分享自己的類似經驗，表示「4月去大阪時，民宿接待人員也對我們深深鞠躬，並說謝謝中華民國8年前對日本的幫助，當下真的很訝異也很感動」、「我之前去名古屋，有個老爺爺走來說我的小孩很可愛，跟他說我是台灣人後，他突然很感動的握著我的手說，謝謝你們在地震的時候給我們那麼多的幫忙」、「我幾年前去北海道也是，當時在北海道市場的一間攤販前就插著台灣跟日本的小國旗，老闆聽到我是台灣遊客，直接90度鞠躬，還握著我們的手用中文對我們說謝謝」。

這間大阪燒店的門口有「海角七號」的門牌。（FB@日韓旅遊公社）

該封手寫信全文： 「2016年2月6日台南地區發生地震，對此，我們深感遺憾。2011年3月11日東北大地震、津波（海嘯的日文漢字），貴國多大援助，非常感謝，日本人不忘。PS聽說台南重建一切都非常順利，真是太讓人開心了。平成二十八年九月吉日」

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