嫌茶餐廳外賣貴　婆婆發難：40幾年前唔係咁嘅價　侍應一句秒殺

20年前還能吃到10元一碗的粉麵，但今時今日見到30元一碗已經偷笑。日前，一名侍應在facebook分享，自己工作的餐廳經營逾半世紀，儲下一批熟客。有天一名婆婆去買外賣，大嘆價格貴了很多，同事們笑笑口解釋成本已經高了很多，「所以貴幾蚊」，但婆婆一下子反應很大，反駁「你哋40幾年前唔係咁嘅價㗎」。侍應指同事們決定不再理會婆婆，但她竟在餐廳內大吵大鬧，幫她落單的同事忍無可忍，反鬧：「你揸住果層樓40年前夠唔係咁嘅價啦！」問婆婆是否要用40年前價格賣樓給他，結果一句解決了婆婆。

有婆婆到一間開業逾50年的茶餐廳吃外賣，但就因為加價而大吵大鬧。（示意圖／資料圖片）

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該侍應在fb群組「西客之道 Hispitality Secret」發文，說在一家經營超過50年的餐廳工作，自己亦工作了近10年，「自然好多恃熟賣熟，或者聲稱自己食咗好多好多年的客人」，有天就來了一名似乎很久前曾光顧的婆婆。

侍應的同事上前為婆婆落單，一將菜單遞上，婆婆就大聲鬧「咁貴㗎，有無搞錯呀？好貴呀！貴過我之前食好多呀！」其實餐牌列明價格，如果覺得不適合，大可以離開，但婆婆卻狂罵「好貴、好貴，以前食唔係咁㗎」。同事聞言亦笑笑口解釋，現時成本價格漲得厲害，但餐廳上一次加價已是一年前的事，而且只是某幾樣菜式加兩三元。

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婆婆一聽到「加兩三蚊」就非常勞氣，自稱從60年代開始就光顧，「你識咩呀！我食咗40幾年架！你哋40幾年前唔係咁嘅價㗎！咩幾蚊呀！係貴咗好多呀！40年前你哋好平㗎！你都未出世呀！」同事聽後覺得婆婆無理取鬧，就打打算不理會她，繼續工作，惟婆婆就算無人理都要在餐廳大吵大鬧，內容不停重覆，就是價錢比40年前貴太多，引起所有顧客注視。

一直招呼婆婆的同事忍無可忍，大聲和婆婆說：「阿婆！你揸住層樓40年前夠唔係咁嘅價啦！你用40年前個價賣你層樓畀我，今餐我用40年前個價賣畀你囉！」當場笑翻所有顧客，婆婆整個人在發呆，不懂反應，一句聲都唔出。

網民看過帖文指，婆婆行為明顯白撞，因為一講樓價她說語塞，證明她不是真蠢，「婆婆無再出聲……應該有幾層樓揸喺手」。又有人笑稱：「如果佢真係肯用40年前嘅價賣樓，我請足佢一年外賣。」