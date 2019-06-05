由細到大都玩錯！　日本男拍片教公園螺旋柱正確玩法獲網民瘋傳

一名日本爸爸於Twitter貼出短片，親身示範螺旋柱的正確玩法，引起網民熱論及瘋傳。（Twitter「Taku600RR」影片截圖）

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網名為「Taku600RR」的日本爸爸近日與女兒到公園玩耍時，拍下短片示範螺旋柱的正確玩法，稱自己「花了28年，終於找到這東西的正確玩法，是不是很多人也不知呢？」。

究竟螺旋柱應該點玩？

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短片可見，日男坐於螺旋柱的頂端，雙手扶住中間的鐵柱，慢慢沿着螺旋轉圈滑下，落地前更自豪地向女兒打手勢，似是向她炫耀，可是女兒並不受落，只跟爸爸笑了笑，待他離開後便即時走向螺旋柱，當它是樓梯爬上去遊樂設施。

雖然日男的示範未獲女兒認同，卻令一眾網民非常震驚，許多人直指「自己活了這麼久，至今才知道這東西的正確玩法」，「本世紀最重要的發現！」，亦有人笑指「小時候我會把它當成鋼管舞的那條鋼管」，「雖然是正確玩法，但屁股感覺會不太舒服」。

有充滿求真精神的網民則找到遊戲設施廠商的介紹頁面，當中的確提到坐着滑下是螺旋柱的玩法之一，但更令網民驚訝的，就是該柱子的售價，原來單單一根柱子已價值2.8萬元，令網民都笑稱「要玩得安全真要付上很大代價呢」。

（Twitter「Taku600RR」）