【一吸上天堂】主子吸貓薄荷照再瘋傳　網民爆笑：嗨到壞掉了！

誰說只有人類吸毒？貓界也有毒品！有台灣網民近日在facebook群組上傳相片，只見一隻貓吸了「貓大麻」後就瞬間「超嗨」，舒爽的表情吸引一眾貓奴瘋傳，紛紛爆笑留言，指牠的樣子超陶醉，「這批一定很純」。

近日網上瘋傳一輯貓咪吸「貓薄荷」的圖片，引不少網民大讚超好笑。（網上圖片）

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近日在各大facebook群組上瘋傳一組貓咪照片，令一眾網民笑翻。從相中可見，主子湊近一樽類似茶葉的藥草後，立即飄飄欲仙，伸脷瞇眼雙目無神，之後就如吸毒般軟躺在地上動也不動。

該組圖片令貓奴們一秒爆笑，紛紛忍笑地指有「貓界大麻」之稱的貓薄荷果然有效，「整個都……壞掉了」、「哪個牌子的這麼純」、「太誇張了……都能撿屍了」、「不管他聞了什麼，都給我一點」。

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而有眼利的網民就發現，最後一張圖的貓，與前兩張的貓「手的紋路不一樣」，懷疑不是同一隻貓，認為「最後一張應該是網路圖」。其實圖片早前已經出現網絡上，近日又再瘋傳，而相中的貓並非同一隻。

所謂的「貓界大麻」貓薄荷是一種草本植物，具有鎮靜、興奮等作用，如貓咪吸食會令貓咪感到愉快，繼而出現流口水、地上滾動等行為，是一種廣為使用，增加貓咪活動的小食。此外，貓薄荷含植物纖維，有效幫助腸胃消化及舒緩胃漲氣。有助貓咪排出毛球，還可舒緩貓咪壓力，治療神經緊張。