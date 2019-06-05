台男將水龍頭改裝成趣怪卡通套 　網民爆笑：激似流口水

很多小朋友都愛玩水，常常玩到被大人罵都不肯停，然而近期有網友分享，自己在廁所裝了特殊造型的「水龍頭」，讓他驚呼：「這玩具害我不小心洗了1個小時的手！」

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「這也太好笑了」、「這影片害我看了好幾秒」、「一個流口水的概念！」、「笑翻～這個我應該會玩兩小時」、「真的會一直洗下去！」、「好猥褻的臉哈哈哈哈」

荷包又要變瘦了～

「哪裏買！？」、「好可愛～去哪裏買？」、「哪裏買？我也要玩」、「這要去哪買？好歡樂的東西」

網：我家也有！

有網友也提到自己家裏有同款的水龍頭，但他表示「用這個一陣子，越看越煩躁拔掉了」， 這篇文更因此釣出許多人分享自家療癒的水龍頭，想不到有這麼多風格啊

我家的，還有它朋友一起

即睇網友改裝「爆笑水龍頭」造型▼

雖然有趣又可愛，不過也不是沒有缺點啊…

「這出水量驚人啊」、「不要浪費水啦」、「一個月後的水費會給你大大的驚喜」︴「有水當思無水之苦啊」、「你媽媽很生氣拿衣架在後面看着你」、「這東西到最後裏面會有很可怕的水垢」

雖然真的超級可愛，不過大家還是要節約用水，不要玩太久啦～～～

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