卡通角色亂愛？大雄＋叮噹、米奇＋唐老鴨　連登網民神筆畫下一代

當大雄愛上叮噹、米奇邂逅唐老鴨，他們相愛後誕生的下一代，會成什麼模樣呢？有連登網民忽然生出這個有趣念頭，讓卡通人物跨越界限去相愛，更動手把相關卡通人物特徵結合再畫出來，即時令一眾網民笑爆，不少人更拋出心中的「天作之合」，靜候這名神級網民點燈。而樓主沒有讓人失望，多張作品令人拍案叫絕。

有連登網民把不同卡通人物的下一代畫出來，打頭陣為米奇老鼠加唐老鴨，十分爆笑。（連登網民「李鐘碩大毛脾 」作品）

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這名神級畫家網民在連登討論區以「卡通人物發生性關係後誕下的混合物」為題開po，開場作品就是米奇老鼠與唐老鴨的下一代，其筆下的愛情結晶樣子較似米奇，但身體則如唐老鴨翻版，但翹臀後換成了一條老鼠長尾巴，而且它也像米奇般，同樣熱愛向人揮手。

網民想睇埋過程，神級畫家交貨勁爆笑！按圖請看↓↓↓

網民大讚樓主是神級畫家及創意無窮，爭相拋出心中的「金童玉女」，不少建議如「比卡超+車里龜」、「維尼+豬仔」、「小丸子加hello kitty」、「蠟筆小新+Melody」等，都令人笑爆嘴，萬分期待。

Hello Kitty 、小丸子和Miffy不可告人的關係！按圖請看↓↓↓

神級畫家沒令一眾網民失望，收到order後即時密密畫並持續上載，引來網民熱烈追po。有網民擔心樓主心血被盜，詢問會否加上個人簽名，樓主則回應多謝網民關注，又稱「畫風算唔算係一種無形簽名？我諗應該唔會有人拎我啲畫做啲咩haha！」，樓主顯得十分親民，又獲網民激讚。

（連登討論區）