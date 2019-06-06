3年死50隻貓！日貓Cafe「MOCHA」爆貓瘟　前員工：老闆由得啲貓死

日本著名連鎖貓cafe「MOCHA」受不少遊客及當地人歡迎，其位於東京涉谷公園的立川店上年7月曾爆發「貓小病毒感染症」（Feline Parvovirus），1個月內導致7隻貓咪死亡。近日東京另一貓cafe於facebook專頁發帖重提貓瘟疫情舊事，引述「MOCHA」前員工爆料，指「MOCHA」老闆不願支付治療費用而任由貓咪病死，以致過去3年有50隻貓死亡。貓cafe續指，因為貓瘟病毒傳染性極高，該店已聯同其他咖啡店一起抵制「MOCHA」，拒絕讓曾到訪「MOCHA」的客人入內。

日本著名連鎖貓café「Mocha」受不少遊客及當地人歡迎，但其中於東京涉谷公園的立川店於上年7月曾爆發「貓小病毒感染症」（Feline Parvovirus），最終導致共7隻貓咪死亡。（「Mocha」fb圖片）

貓café「Asakusa Nekoen」於5月底在fb專頁上載日、英文聲明，揭發「MOCHA」爆貓瘟背後的真相，又呼籲曾光顧過的客人暫時勿去其他貓cafe。（「Asakusa Nekoen」fb圖片）

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位於淺草的貓cafe「Asakusa Nekoen」於5月底在fb專頁上載日、英文聲明，指出於東京及全國地區設有分店的貓cafe「MOCHA」，其中立川店在上年7月中開幕僅10日，即有7隻貓咪感染「貓小病毒」（Feline Parvovirus），並在一個月內相繼死亡。當時分店需要臨時關店消毒，不少網民得知消息已議論紛紛。

貓cafe「Asakusa Nekoen」在今次聲明亦提及，一名「MOCHA」前員工去年曾在Twitter爆料，表示老闆當時得知店內爆發「貓瘟」，寧願放棄生病的貓咪讓牠們死去，也不願付費治療。老闆不負責任地說：「如果貓咪死去了，那就買新貓取替吧。」並指過去3年來「MOCHA」所有分店共有50隻貓死去。

前員工更稱，老闆為掩飾醜陋真相，禁止官方網站及其他旅遊資訊網站透露當時情況，甚至特意用高薪聘請兼職打手，讓他們在社交媒體發布相片及好評，製造「MOCHA是安全」的假象。

「MOCHA」立川店後來大規模消毒，更為店內貓咪注射疫苗，最後於去年10月重開。「MOCHA」亦派專家每月隨機在各分店為貓咪進行抽驗病毒檢查，之後於fb專頁發布結果。

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雖然「MOCHA」現時所有分店的衛生已有改善，但貓cafe「Asakusa Nekoen」公開呼籲，建議曾到訪「MOCHA」的客人切勿乘搭公共交通工具，及進入其他貓cafe，同時注意個人衛生，以免把病毒傳播至家中的寵物貓，或其他貓咪身上。

全國不少貓cafe因為今次聲明而響應呼籲，在Twitter發文表明：「請各位為貓咪著想，如果曾光顧『MOCHA』，暫時勿到訪本店。」

（Twitter、facebook）