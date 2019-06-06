馬鞍山屋邨日光日白驚現蝙蝠BB　網民第一次見：畀佢咬變蝙蝠俠？

以為在電影世界才看到蝙蝠？近日有網民於facebook上載相片，表示在馬鞍山一屋邨範圍內目擊有蝙蝠BB出現，隨即大感震驚。而片段顯示，其中一隻蝙蝠BB更在地上爬走。不少網民紛紛留言表示第一次見到蝙蝠在日照時間出現，更笑稱：「你哋daddy（蝙蝠俠）去咗邊？」

為免其他人未為意而踩傷無辜生命，麥先生於是把地上的蝙蝠BB搬去石柱，最後就離去了。（麥先生授權圖片）

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該網民麥先生於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發布相片及影片，表示星期2（4日）下午時分於馬鞍山錦豐苑範圍內，看到一石柱及地上竟然有2隻蝙蝠BB。麥先生當時遂拍片記錄，片中可見其中一隻蝙蝠BB體型細小，可能未學懂如何飛，在地上不斷爬走甚為狼狽。

他指為免其他人未為意而踩傷無辜生命，於是把地上的蝙蝠BB搬去石柱，最後就離去了。麥先生解釋當時未見牠們的媽媽，而後來到晚上時分經過同一位置，仍見到2隻蝙蝠BB在石柱上，但直至隔天早上就不見了，相信是被牠們的媽媽接走。

網民見到蝙蝠BB亦大為興奮↓↓

不少網民紛紛留言，表示第一次見到可愛的蝙蝠BB，「好可愛，要保護佢哋」、「我真係未見過」、「 蝙蝠唔係夜晚出動的嗎？」但亦有網民表示蝙蝠身上充滿細菌，「小心，真係好多病毒，佢哋身上含有沙士」、「唔係沙士宿主之一咩，唔好行太埋」。

不過網民聯想到蝙蝠俠，即笑言：「爸爸唔好唔要我！」、「睇嚟每到夜晚，蝙蝠俠會現身」。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）