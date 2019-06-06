孩子出街食飯玩食物被勸　怪獸爸爸一句「自由發展」令侍應嬲到震

不要玩食物！出外吃飯盡量保持整潔，以免加重侍應的負擔是基本態度，但近日一名侍應投稿至facebook專頁，抱怨有小客人用膳後竟把剩下的食物倒出來玩，又不斷在椅上跳，當老人家提醒他不要這樣做時，孩子父親卻以「小朋友要自由發展」反駁，一句激嬲樓主。

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任職侍應的網民近日投稿至「生仔要考牌系列」專頁，指在工作期間遇到一家人帶着一個3、4歲的小朋友來吃飯，但那位小孩卻非常頑皮，「將啲湯倒來倒去，仲把吃剩的麵逐條麵拿出來放枱上曬太陽咁，又把酒樓的小碟花生倒來倒去，還企在bb椅上跳」，整個過程家長並沒有阻止。

其後同枱的婆婆開聲勸小孩「唔好咁玩，坐返好！」沒料孩子爸爸竟反駁「個小朋友要自由發展，唔應該阻止佢做任何野！」還向這位長輩訓話。樓主感委屈地表示，「做侍應好慘，要幫你哋執手尾，這些污糟不是唔小心，而係人為的」，又批評「細路唔識點解家長唔教？而家啲人點教仔？真係興放養？」

帖文引起網上熱議，不少人都批評孩子爸爸誇張，「自由發展同無的放矢兩樣嘢嚟囉」，又指自由發展亦不代表可以沒規矩、浪費食物，有網民認為教育大原則下同理心都很重要，並指「第時佢（爸爸）喺屋企會感受返架啦！」、「畀佢發展唔緊要，唔該走時自己執返囉！」