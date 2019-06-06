【吃貨之選】日本扭蛋推魚生飯糰求婚戒指　網民：激嬲女友新理由

壽司不只可以吃，更可用作求婚！日本玩具公司KITANCLUB最近公布新消息，表示即將在9月中旬推出魚生飯糰求婚戒指的扭蛋玩具，戒指盒尺寸是模仿真飯糰，一打開盒就會見到不同餡料的戒指，款式共5款，而且非常便宜。不少網民紛紛留言大讚很有創意，「可唔可以娶得美人歸就靠今次」。

日本玩具公司KITANCLUB最近公佈新消息，表示即將在9月中旬推出魚生飯糰求婚戒指。（KITANCLUB圖片）

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日本玩具公司KITANCLUB早前推出一系列貓咪頭套，大受一眾貓奴歡迎。今次官方又「搞搞新意思」，主攻有意結婚的鬼馬情侶，推出日式飯糰求婚戒指，為情侶帶來難忘的「心跳」回憶。

求婚戒指總共有5款，包括燒三文魚、梅子、明太子、三文魚子及昆布，而戒指盒尺寸是模仿真飯糰而設計，高6.7厘米，長7.2厘米，一打開飯糰就見到真正的「餡料」戒指，可愛度十足。另一賣點是其價錢絕不昂貴，僅需300日圓（約21港元），絕對是求婚的「平、靚、正、」選擇。

網民留言大讚夠創新

不少網民留言表示驚訝，又指非常有創意，「係愛呀」、「求婚一流」、「師兄邊度可以訂？求唔求到婚靠佢」，但亦有網民笑言：「十萬個激嬲女友的理由」。

（KITANCLUB）