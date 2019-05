5個估你唔到科學家發明　自動變滑安全套、BB車空氣結界聽過未？

腦洞大開的黑科技產品層出不窮,無一不號稱其能改善你的生活。可是,它們真的讓生活變得更好了嗎?比如說,越啪越潤滑的避孕套,各種口味的電子口香糖,大手形狀的手機固定器……這些可都不是隨便說著玩兒的,還真有一群「瘋狂」的科學家造出了它們。

01. 自動變潤滑的避孕套

首先,小情侶們的福音要來了。一款能夠自潤滑的避孕套,依託一種特殊、耐用的塗層(HEA/BP/PVP),在接觸到人體的體液時,就會自動變得十分潤滑。它絕不會在關鍵時刻拖你的後腿,在整個過程都能保持潤滑的效果。

科學家希望這款避孕套能比傳統避孕套更招人喜歡,從而預防性傳播感染以及意外懷孕。另外,傳統避孕套有些可能並不舒適,有些甚至需要自己添加潤滑劑,十分不便。至於持久度,也不必擔心,它可以在ooxx時承受至少1000次推力而不會失去滑溜感。目前,開發人員正計劃獲得監管部門批准,希望把它發展成上市產品。科技都已經幫到這個份上了,這回再不行就是真的不行了哈!

02. 嚼到「停不下來」的口香糖

嚼口香糖嚼到「根本停不下來」的情況……基本不存在。因為口味會越來越淡,口香糖也會越來越難嚼。

現在,你可以期待一下無限電動口香糖。不過,先別被「電動」嚇到了,這其實是一款無痛裝置。它利用了壓電效應的原理,其所使用的材料在受到擠壓時會產生電荷。也就是說,當「口香糖」被咀嚼時,它會產生一個小電流,從而刺激舌頭嚐到不同口味。

當這款香口膠被咀嚼時,它會產生一個小電流,從而刺激舌頭嚐到不同口味。圖為示意圖。(Getty Images/視覺中國)

目前它只能產生鹹味或苦味的效果,但科學家希望能將範圍擴大,因為其他研究表明,通過改變電荷的模式和強度,它有可能使我們嚐到所有的五種基本口味:苦、鹹、酸、甜和鮮味。

今年早些時候,在日本舉行的一次活動中,80個人有幸嘗試了這款神奇的口香糖,幾乎每個人都表示嚐到了鹹味或苦味。也有人說它的口感有點像在咀嚼「niboshi」,即日本零食和調味料中會使用的小沙丁魚煮乾品。

這款口香糖由壓電元件和電極組成,它們一起包裹在薄薄的塑料膜中。它的寬度也和傳統口香糖一樣,但不同於後者的是,它能持續不斷地刺激味蕾。更重要的是,它最終不會被嚼成一個黏糊糊的球。這下,你更不知道什麼時候吐口香糖了。

03. 會爬出手指的智能「手」機

如果智能手機長出肢體,是不是覺得很詭異?MobiLimb看起來像一個機械手指,仿真的指關節讓它能彎曲和招手。若想使用它,只需把它插入手機或平板電腦的USB端口,還可以當作與設備互動的新方式。

看看MobiLimb的外觀及操作方法(點圖瀏覽)↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

它甚至還能把emoji表演出來——比如,當你收到帶笑臉的短信時,機械手指會從手機底部伸出來向下滑動,輕拍你的手腕內側。或者你還可以左右搖擺它,當成搖桿來使用。你永遠也不知道人類為了過好愚人節有多努力。

04. 自帶新鮮空氣「結界」的嬰兒車

擔心寶寶受到空氣污染的危害?一款帶有空氣質量傳感器的嬰兒車可能會幫上忙,它能探測空氣污染的程度,還能盡可能地保護寶寶。要設計這樣的嬰兒車,需要考慮兩個因素:高度和天氣。

首先,大多數顆粒污染集中在路面以上的一米內,因此更高的嬰兒車更有利。然而,普通嬰兒車的平均高度僅為0.85米,這意味著嬰兒比成人所受到的污染高出約60%。

坐在BB車的嬰兒比成人所受到的污染高出約60%。圖為示意圖。(Getty Images/視覺中國)

其次,夏天時,炎熱的空氣把污染物集中在接近地面的地方,於是嬰兒車座椅的高度就顯得很重要了。而當空氣較冷時,來自汽車尾氣的熱量會使空氣中的顆粒污染物高度先升高,然後下降。在這些情況下,帶有覆蓋物的嬰兒車,例如簷篷,甚至是塑料罩,都可以在某種程度上保護寶寶免受從上空落下的污染。

在將來,人們甚至可以為嬰兒車購買空氣過濾系統,例如目前正在開發的「Brizi」。它看起來像平頭枕,實際上在枕頭的兩側,各有一個「小翅膀」。空氣從一側被吸入,過濾後從另一側吹出,形成一個氣壓稍高的「氣泡」,從而把顆粒污染物拒之門外。

聲稱能製造低污染氣泡保護嬰兒的Brizi(點圖放大)↓↓↓

+ 2

05. 捕獲細菌來發電的紙電池

有朝一日,你的電子設備可能會用上細菌驅動的紙電池。多年來,研究人員一直在研究紙張傳感器和電路板,但它們大多數都是由傳統電池或簡單的化學反應驅動的。而紐約州立大學的團隊創造出一款由蠟紙製成的電池,它的頂部印有薄層金屬和聚合物,可以容納細菌和收集電子。

電池使用的細菌類型稱為「外電子」,它們能從自己吃的分子中吸取電子並將其轉移到細胞外。通過一系列反應,來自食物的電子通過細菌移動,最終被吸收到電池中,它們可用於為小型設備供電。

細菌驅動的紙電池。(Seokheun Choi)

新的謠言也將隨之誕生——《用細菌充電的手機會中毒》。

結語

看了這麼多「奇奇怪怪的」黑科技,你肯定已經開始懷疑起了它們的作用究竟能有多大。不過,其實不論是什麼樣的技術,都是通過奇葩的腦洞和一次次的改良得來的。或許在不遠的將來,這些看似「不中用」的小東西真的能改變世界呢?

