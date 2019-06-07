以為女上司行開咗　同事批「着姣Pink想引邊個」斷正　下場好淒慘

返工衣着人人唔同，有人日日着到「成隻雀咁」，自然會引來同事目光。有網民分享一次同事衰多口的經歷，指其女上司穿了一件粉紅色衣服上班，但因為身型較細粒，坐在她對面的同事剛好看不見，說了一句「着姣Pink唔知想引邊個」，就徹底被女上司聽見。結果，第二日那位多嘴同事被調到女上司旁邊坐。

有網民稱一名同事衰多口形容女上司穿「姣Pink」。（示意圖／資料圖片）

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有些人上班愛穿一式一樣的衣服，猶如校服，有些人就愛天天盛裝上班。有打工仔在facebook群組「奴工處」發文，說「阿姐」（女上司）剛好坐在同事對面，因為她身型較矮小，經常被電腦屏幕擋着，有天同事以為她不在位子，竟頗大聲跟樓主說「阿姐今日着件姣Pink衫返嚟，唔知想引邊個？」

女上司坐在對面完全聽到，但沒有出聲「默默行開咗」，最後在下班前，女上司找了該名同事「單獨傾計」，到第二天，那位同事被調到女上司的旁邊坐。

有些網民看到後笑言二人可能一早「搭上」，只是做場戲讓他們可以明正言順一起坐，亦有人無奈道：「同事被阿姐私有化（工作上）。」不過樓主並沒有提及該同事性別。然而，不少回應都認為該同事是自討苦吃，不應在上班時說人壞話，更不應評論別人衣着，「着Pink衫就係想姣人？即係噴香水實係有臭狐、食香口膠實係口臭啦？」

（facebook群組「奴工處」）