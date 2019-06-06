【麻煩老細】上司凡事過問　工作常被打斷？　即學3招保事業平安

遇着那些奉行micro-management的上司，絕對是每一位打工仔的惡夢。特別是當自己是那位上司的唯一下屬，這位上司更可能把自己的工作都推給你，讓自己樂得清閒，然後又基於不信任和欠缺安全感，每事「打爛沙盤問到篤」，干涉正常工作之餘又製造額外工作，令小薯既要忙於工作，又要忙於應付上司，完全招架不來。

不想落手做，卻又不信任下屬工作能力的上司，很容易便當上愛微管理的老細。（GettyImages/視覺中國）

今天半宅職會就想和大家分享若不幸遇著奉行micro-management的上司，又不能夠辭去工作或者申請內部調職時，小薯應該如何自處。

1. 事事匯報

奉行micro-management的上司大多缺乏安全感，擔心小薯把他的事情弄垮，但又不想親自落手落腳去做。如果小薯仍然想留在這間公司發展，希望在上司心目中建立一個較好印象的話，不妨事事匯報：今天做了什麼、有什麼結果、明天打算做什麼…每天不斷鉅細無遺的匯報，填補上司那內心所欠缺的的安全感。

2. 證明自己正在做事

面對奉行micro-management的上司，證明自己正在做事往往比自己真真正正在做事更加重要。小薯不妨把文件都散佈在自己的桌上，讓自己看起來十分繁忙。與外間或者其他同事往來的電郵，也不妨抄送一個副本給他，讓他知道自己正在辛勞地工作。

要讓空閒得可進行微管理的上司不再騷擾自己，方法之一就是要比他更煩！（GettyImages/視覺中國）

3. 凡事請示，疲勞轟炸

奉行micro-management的上司大多是時間過剩，所以才有時間每事用放大鏡來看過究竟。為了燃燒他們過剩的精力，小薯可以裝出一副負責任的態度，凡事請示，讓他的腦袋忙得不亦樂乎。終有一天，他會招架不住說：「這些小事你自己處理好了，不用告訴我」。上司說出這句話之時，就是小薯獲得解脱之日。

結語

奉行micro-management的上司其實很多時對工作都缺乏大方向，又因為基於不安和不信任，所以才對下屬小薯的工作過度干涉。我聽過一句說話：

如果你把下屬當成將領般看待，這位下屬他日終會成為一個將領；如果你把下屬當成小卒一般看待，他則只能繼續成為一個小卒。

我個人認為，如果把每件事都用顯微鏡去看，你看到的只會是無限的錯處。根據這個道理，在奉行micro-management上司面前爭取表現其實是一件很艱難的事。所以奉勸一句，遇著這類上司，還是早走早着，以保前途。

半宅職薯

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