印傭的士遺手機超擔心　好僱主助取回備禮物答謝　司機減收車馬費

不少人乘車時試過意外遺下個人物品，但未必人人可以幸運取回。一名印傭日前乘的士時意外將手機遺留於車廂門罅中，司機大半日後抹車始發現手機，並聯絡印傭的女僱主相約交收。女僱主甫見司機便代印傭道謝，並給他200元作為車馬費及送上一盒小禮物，司機亦減收一半車馬費，及後發文感謝對方的心意，形容事件結局是「大家happy」。

日前一名印傭乘的士時意外將手機遺留於車廂門罅中，獲司機及女僱主合力協助取回。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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一名的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱日前一名「印尼姐姐」意外將手機遺留於其車廂的門罅中，由於手機「教咗唔響唔震」，直至十幾小時後他收工抹車才發現手機。

司機後來以手機聯絡到印傭的女僱主，對方即表示「姐姐好擔心」，並相約他交收手機。雙方於約定地方見面時，女僱主甫見司機便代印傭答謝，給予司機200元作為車馬費，又送上一盒放有雨遮及環保袋的小禮物。司機見狀亦「禮尚往來」，向對方表示「100蚊已經夠」，又大方收下禮物，感謝女僱主的心意，形容情況是「幾好，大家happy」。

該名的士司機發文分享事件，獲多名網民讚好。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

帖文短短半日已吸引數百網民讚好，紛紛稱讚樓主與女僱主雙雙成就好人好事，為印尼姐姐找回手機，「個僱主好好人，司機大哥都好好人」、「大家都係有心人」。亦有人稱讚樓主路不拾遺的態度，直言「做到路不拾遺，不是個個都做到，魔鬼天使一念之差，值得讚」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）