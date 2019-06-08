爸爸換尿片只包半邊　「超透氣」技術引眾媽媽悲鳴：感覺會噴

大家都說讓爸爸帶小孩很恐怖，其實讓爸爸幫小孩包尿布更恐怖！有位媽媽分享了老公幫小孩包尿布居然是「包大腿」！讓她無奈的說：「請問這個爸爸可以報廢嗎？」

有位媽媽分享了老公幫小孩包尿布居然是「包大腿」！讓她無奈的說：「請問這個爸爸可以報廢嗎？」（圖片來源：爆廢公社）

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爸爸帶小孩果然沒讓大家失望：「超透氣，不會紅屁股」，「太扯...技術也太差XD」，「爸爸直接報廢掉」，「感覺要小心…會噴…」，「記得，老公是妳選的（忍住）」，「彷彿即將看到炸屎的畫面了」​，「這是一個陰謀，爸爸故意的，這樣以後就不會叫爸爸包尿布了」

網笑：露半邊屁股蛋比較性感

不少人看了非常傻眼，認為爸爸根本實力正常發揮（？），但也有部分網友逗趣表示露半邊很有特色啊XDD：「好可愛的屁股蛋」，「肉肉好性感喔」，「爸爸喜歡露半球嗎」，「好性感的南半球啊」，「還好沒包成丁字.....」

這位媽媽你不孤單，天下爸爸都是這樣的～「我老公一開始還包反的」，「爸爸是需要被教育的，地方爸爸路過…」，「這才能肯定是爸爸包的無誤」，「請爸爸等著洗床單，多洗幾次床單，他就會改善了啦！」，「不是說7成男性都擺左邊嗎，爸爸也是同理心嘛」，「爸爸都是不會包的，會包也是會漏尿」

點擊大圖看地方爸爸齊比拼包尿布實力 ↓↓↓

看來這些爸爸一定覺得尿布有黏在寶寶屁股上就算包好了吧～小蘋果就趁機機會教育一下，要是沒包好的話，下場可是不得了啊...

所以各位爸爸們如果不想面對小Baby噴屎的壯烈場面，請一定要好好學會尿布的正確包法啊XDD

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