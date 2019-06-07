山西小學老師粉筆畫出絕美風景畫　網友：擦黑板的同學壓力很大

撰文：聯合新聞網
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果然是高手在民間！中國山西省忻州一名小學美術老師，竟然用粉筆就能在黑板畫出栩栩如生的山水畫和風景畫！據了解，完成一幅如此傳神的畫需耗時2星期左右，不僅校內師生讚嘆不已，連大批網友看了也嘖嘖稱奇。
該老師用粉筆在黑板上畫的作品（點圖放大）↓↓↓
網民留言：
「有才啊，天賦」
「给我兩年也畫不出来」
「被老師耽誤的畫家」
「這功底了得！」
「出去開個培訓班吧，肯定會班班滿員的！」
「真的可以跪碎膝蓋」
「哇哇哇，太美了，這老師的功底深厚啊」
怎麼又是別人家的老師
「為什麼我沒有這樣的美術老師？如果我有，我現在說不定也是一名大師！」
「潛移默化中又增添了許多學生的繪畫愛好」
「太漂亮了，學校就需要這種有創意有才華的老師」
「老師用一個黑板把自己的才能表現得一覽無餘」
「這個厲害了，基本功扎實。這副粉筆畫會點燃很多小學生熱愛藝術的心靈之火，不見得所有人都能成名成家，但是藝術帶給他們的震撼應該是能帶一生」
這黑板怎麼捨得擦～
「這黑板誰敢擦」
「負責擦黑板的同學壓力多大」
「這黑板算是廢了，誰捨得擦」
「校長說，這要封存起来，把黑板換新的」
「這叫擦黑板怎麼忍心下得了手呀」
「同學們，不要擦黑板啊 ，要不然太可惜了，這幾幅圖看了讓人心曠神怡呢！」
也有網友想起小時候常被老師丟粉筆
「粉筆不是剩下一點點砸學生的嗎……」
「粉筆不是用來扔的嗎？怎麼還能畫畫啊！
「我們小時候粉筆老師都是用丢砸不聽話的同學用的」
原來粉筆除了砸學生，還可以畫出神作，本編都跪了，有這樣的老師，學生上課都不無聊（羨慕）！是說不知道老師會不會畫人物？可以幫本編畫個復仇者聯盟嗎？
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