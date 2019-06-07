山西小學老師粉筆畫出絕美風景畫　網友：擦黑板的同學壓力很大

果然是高手在民間！中國山西省忻州一名小學美術老師，竟然用粉筆就能在黑板畫出栩栩如生的山水畫和風景畫！據了解，完成一幅如此傳神的畫需耗時2星期左右，不僅校內師生讚嘆不已，連大批網友看了也嘖嘖稱奇。

該老師用粉筆在黑板上畫的作品（點圖放大）↓↓↓

網民留言：

「哇哇哇，太美了，這老師的功底深厚啊」

「出去開個培訓班吧，肯定會班班滿員的！」

「被老師耽誤的畫家」

「给我兩年也畫不出来」

怎麼又是別人家的老師

「為什麼我沒有這樣的美術老師？如果我有，我現在說不定也是一名大師！」

「潛移默化中又增添了許多學生的繪畫愛好」

「太漂亮了，學校就需要這種有創意有才華的老師」

「老師用一個黑板把自己的才能表現得一覽無餘」

「這個厲害了，基本功扎實。這副粉筆畫會點燃很多小學生熱愛藝術的心靈之火，不見得所有人都能成名成家，但是藝術帶給他們的震撼應該是能帶一生」