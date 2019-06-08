無視經理提醒　3歲童突舔食肆門口餐牌　港媽發難：你做乜唔睇實

投訴和子女健康之間何者重要？有些家長會選擇前者。一名餐廳經理在facebook分享被瘋狂家長投訴的經歷，他稱當日一名港媽帶同年約3、4歲的兒子前來用餐時，男孩突然走上前舔門外的木製大餐牌，因餐牌剛噴上防水噴霧，嚇得他馬上遞上清水漱口，惟港媽卻無理指責經理「唔（幫她）睇實（兒子）」，又斥餐廳衛生差「擺啲化學嘢喺度」，其間兒子一直指口腔很苦，但港媽只顧責罵，未有理會兒子，最後更向餐廳老闆投訴。不少網民見狀均笑言，餐廳應貼告示表明「餐牌不供食用」，又指「如果生仔要考牌，我估香港會絕種」。

部分餐廳會在門口放大餐牌，好讓食客提前選擇和參考。（示意圖／資料圖片）

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該名經理日前投稿至facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」，指自己在旺角一間日本餐廳工作6年多，見過的麻煩客人不少，但最近一名家長的行為卻令他非常嘩然。事緣餐廳外放了一大塊木製餐牌，木易受潮，所以職員們每一兩個月都會一層防水噴霧。剛好事發當日下午，同事重新噴了一層防水噴霧，這時來了一個家庭用膳，當中有一名約3、4歲的小朋友。

經理向小孩的媽媽表明餐牌噴了防水噴霧，最好不要讓小孩去碰，媽媽沒多理會就顧住和同行者聊天。經理這時發現小孩突然在舔餐牌，馬上阻止並「爆咪」叫同事拿杯水給他漱口。不料，小孩媽媽開始發難，怒斥經理無看顧好她的小孩，經理馬上稱「不如幫小朋友𠺘咗口先」，但媽媽一手打跌水杯，稱「都唔知你會畀咩我個仔飲」。媽媽開始強詞奪理，不停指責經理無提醒孩子不能舔餐牌，途中小朋友不停就「個口好苦想飲嘢」，但媽媽只顧指罵，「嗰吓真係戥個小朋友慘」。

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果不其言，媽媽開始要求見經理及投訴，「我要投訴到你無得撈」，經理表明身份，就被指責不負責任，「由得我個仔食錯嘢」。經理當時已感到不滿，反問該媽媽，「其實閣下係無喺本餐廳食過嘢，你連我餐廳都未入點食錯嘢？」媽媽強辯說餐廳衛生欠佳，「擺啲化學野喺度，我個仔依家中毒添啊」。經理便反擊道，「我哋個餐牌本來就唔提供食用」，而且亦提醒了別碰餐牌。

這名媽媽無言以對，就索取餐廳老闆的電話，聲言要投訴到經理被炒。經理給他電話後，再提醒媽媽小孩已說很多次想喝水，但她卻說「我個仔唔使你咁多事」。事後，該名媽媽真的打上辦公室，經理向老闆解釋事件，最後要貼一張「不准觸碰」了事。

網民看完帖文大感心寒，直斥家長竟將「投訴、搞事」放於子女健康之前，「仲要講到照顧個仔係人哋責任」。有留言建議應改成「本餐廳發現有食客嘗試進食本餐牌，本餐牌不供食用，敬請注意」，笑翻不少網民。

（fb群組「西客之道 Hispitality Secret」）