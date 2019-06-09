馬來西亞女歌手屋企養馬來熊BB　鄰居聞怪叫嚇餐飽：以為是小狗

養動物是愛心表現，但請勿飼養受保護動物！馬來西亞一名27歲女歌手，被揭發在家中非法飼養及藏匿一隻只有約6個月大的馬來熊寶寶，被當地的野生動物保護及國家公園局拘捕。事緣這名歌手回鄉過節，留了小熊在家，鄰居們突然聽到單位傳來奇異叫聲，查看後發現一隻馬來熊在窗邊探頭望街，即時被嚇壞。據悉，這名女歌手未領有任何合法飼養馬來熊的文件。

鄰居於涉事單位窗戶發現戶主養了一隻馬來熊。(網上圖片)

日前，馬來西亞一棟公寓兩日內不斷傳出怪異叫聲，驚動了不少鄰居。居民指傳出怪聲的單位戶主剛好回鄉過節，他們走到單位窗戶附近查看，見到一個動物黑影，一開始以為是隻小狗，看似想逃離屋外，不時探頭查看。

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不過鄰居們之後發現，「小狗」原來是一隻馬來熊，馬上嚇一跳，即嘗試用掃把關上窗戶，避免牠爬出窗外，不過無人敢靠近單位。消防及警方其後到場，協助野生動物保護及國家公園局人員救出幼熊。

該隻馬來熊約6個月大，根據當地法例應受野生動物保護及國家公園局所監管，目前在該局的吉隆坡總部接受獸醫檢查。該局總監指，他們接到投訴後進行調查，至前日（7日）晚上8時救出幼熊，他事後慨嘆事件反映馬國的奇珍異獸買賣活動非常嚴重。

當地傳媒指，馬來熊寶寶的飼養者是一名27歲女歌手，但當局未有透露其身份。馬來熊是受保護動物，由於女歌手未能出示任何可擁有及飼養馬來熊的文件，當局援引2010年野生動物保護法調查案件將其拘捕。

（綜合）