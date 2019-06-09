搶都會票交通補貼？大叔趁人未登記完　搶拍自己八達通稱：睇錯機

許多每日乘港鐵「過海」的市民都會購買都會票以節省車費，不過近日有市民卻懷疑遇到針對都會票用家的騙徒。有網民稱日前於將軍澳港鐵站登記都會票交通補貼時，還未來得及將自己的八達通放到機上拍卡登記，就遇上一個中年大叔突然殺出，放下他的八達通卡「搶拍」。大叔事後辯稱，認錯登記機為領津貼機，但樓主仍感到非常可疑，擔心津貼將落入大叔手中。

有網民稱日前登記港鐵都會票時，被一名大叔搶先拍卡，懷疑對方有心「搶津貼」。（示意圖，資料圖片）

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該名網民上周四（6日）於facebook群組「將軍澳」發文，稱當日於將軍澳港鐵站近B出口登記都會票以領取交通津貼。當他拍都會票後，準備再拍八達通卡登記時，一名「地中海，頭髮留長，年齡大概五、六十」的大叔突然上衝前，以其八達通鎖匙扣拍卡，「盜去」樓主的都會票登記。

被搶去登記的樓主即時質問大叔，對方卻辯稱以為該機器是用作領取交通津貼，「唔知就拍咗落去」，惟樓主愈想愈覺不妥，質疑對方為何看到有人正使用登記機，仍強行插手拍卡，「好人好者，明明有人用緊部機，又點會搶住拍佢個八達通」，認為大叔非常可疑，遂發文呼籲網民留意。

當樓主質問大叔時，對方即辯稱認錯登記機為領津貼機。（示意圖，資料圖片）

樓主稱於將軍澳登記都會票時遇上可疑大叔「搶拍」，懷疑對方的動機。（fb群組「將軍澳」截圖）

樓主事後向港鐵職員求助，但他指「職員唔識搞」，只建議他重新登記，他再登記時，程式未有指他的登記重複，並顯示登記成功，故令他一度懷疑是否出現錯誤。他事後再致電公共交通費用補貼計劃查詢，講述被「搶拍」一事，職員回覆指正常情況下，如被「搶拍」後樓主重新登記都會票，原先的卡將顯示為登記無效。

有關交通補貼計劃的疑問，市民可在辦公時間內致電2804 2600或電郵tdenq@td.gov.hk向運輸署了解。（網頁截圖）

樓主續指，職員要求他等候兩日，待紀錄更新再查詢登記狀態，至昨晚他終得知結果為登記無效，獲告知要以電郵向職員提供都會票、八達通、相片、事發地點及疑人描述等資料再作跟進。

網民有嘢講：

網民均認為涉事大叔行為猶如強搶，「同搶錢有咩分别呀，即時叫港鐵職員處理啦」，「要阿叔自己買返張都會票畀你登記，唔係咪報警」。亦有人質疑大叔根本是慣犯，得知計劃漏洞便「公然搶錢再扮傻」，「條友應該唔係第一次，就係知道claim返咁麻煩，佢就咁做」，「我覺佢特登，部機都唔同色，而且又有人用緊」。

（fb群組「將軍澳」）