江蘇2歲半女童竟有900度近視！　家長智能手機當電子奶嘴出事

女童家長因為女童每次使用手機就會安靜下來，所以由得她長時間使用，結果導致900度近視。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

內地江蘇省揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍，日前接收到一個2歲半女童的新症。女童家人表示，過去一年女童不斷皺眉和瞇眼睛，最初只以為是一個壞習慣，所以沒有留意，直到近日才看醫生。

醫生表示，3歲以下的兒童不應該使用電子產品，以保護雙眼。（資料圖片）

劉琍指出，女童之所以有如此深的近視，就是因為太早及長時間使用電子產品所致。她表示，現時女童的近視問題沒有方法可以醫治，而且未來近視更有可能繼續加深。

保健院指出，他們對市內超過40間幼兒園進行視力檢查，1.5萬名3至6歲的小童之中，有約12%小童有視力問題，當中包括斜視、弱視、近視等等，而且近視及弱視的病例有變多趨勢。

劉琍說，大多小童視力問題都與長時間看電視或電子產品有關，她建議3歲以下兒童不應太早接觸手機及平板電腦等電子產品，3至6歲小童每天亦不應使用超過30分鐘，時間最好在15至20分鐘之內，家長亦有責任主動與孩子到戶外活動，保護雙眼。

（江南都市報）