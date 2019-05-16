現代人手機不離手，視力問題愈來愈嚴重，內地網近日流傳不少「護眼視頻」，聲稱觀看短片後，眼睛疲勞可得以舒緩，甚至有的聲稱可減輕近視，功效神奇。不過有眼科醫生就澄清，護眼視頻根本沒有其聲稱的功能，而且近視不可逆轉，不可能睇片減近視，籲大眾切勿盲目相信流言。

內地網上有不少短片聲稱，觀看短時間，對眼睛即可以有神奇功效。（網上短片截圖）

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其中一段獲得超過300萬讚好、34萬次分享的護眼視頻，聲稱觀看者看20秒即可緩解眼部疲勞，亦有一些Gif圖要求觀看者跟從指示做眼部運動，例如只要觀看中心點20秒、合上眼1分鐘、眨眼20次，就可以令眼睛回復精神，同時滋潤眼球。有網民禁不住質疑，「現在都需要用手機保護視力了嗎？」

比起舒緩眼睛疲勞，更誇張的短片膽敢聲稱，能做到治療近視的神奇功效，標榜「三天恢復視力法」、「一周恢復視力法」。甚至有短片根據近視度數做分類，指觀看者收看不同度數的短片，跟從指示就可以達到恢復視力的效果。

內地網上流傳不少短片，聲稱只要觀看短時間，就可以舒緩眼精疲勞，甚至醫近視。（騰訊視頻截圖）

北京同仁醫院眼科副主任醫師熊瑛受訪時指出，這些聲稱有神奇功效的醫近視短片「都是假的」。他澄清近視只要一出現，就只能選擇戴眼鏡或者做手術解決，雖然成因包括遺傳、環境等等，但主因仍時長時間看近距離的事物。

熊瑛亦解釋，眼睛之所以會疲勞，涉及屈光不正、斜視、光線過強、光線太弱等多個原因，不過主因是長時間超負荷使用眼睛，所以收看視頻緩解眼睛疲勞的說法同樣不可靠。

他提醒大眾，如果想保護眼睛，最重要是避免長時間近距離看東西，要讓眼睛有足夠時間休息、多看一些遠處的綠色植物及風景、有足夠睡眠時間等等都有所幫助，如本身已經有近視要記得戴上合適的眼鏡，就要確保眼鏡清潔，保持良好生活習慣免令情況惡化。

（綜合）