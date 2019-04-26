【縱孫縱出禍】台嫲嫲湊孫　日日手機送飯　4歲童慘變650度大近視

在人人機不離手的世代，不少家長都依賴「電子奶嘴」安撫子女，惟其實會引發不可逆轉的傷害。台灣有男童才不過4歲，近視卻深至650度，全因爺爺嫲嫲允許他每天長時間使用手機，食飯都繼續看，結果視力嚴重受損。其實世界衛生組織（WHO）近日都發表指引，建議一歲以下的幼兒完全遠離電子熒幕；2至4歲的小童每日最多一小時。

長時間看電子電子熒幕有損視力。示意圖。（Gettyimages）

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三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文分享案例，指兩年前有父母帶4歲兒子求診，檢查下竟發現男童近視達650度。深入了解才知原來該對父母平日忙於工作，拜託爺爺嫲嫲帶小孩，他們為了安撫孫仔，讓他每天長時間玩手機、看影片，毫無節制任孩子看，直到男孫常說看不清楚，始揭發已有嚴重近視。

呂醫生更指出，國外曾做過研究，利用初生老鼠與成年老鼠進行實驗，其中初生老鼠每天暴露在藍光的環境中，兩周後便出現黃斑部病變，分析指因眼組織薄，藍光容易透入。他直指「近距離」使用電子產品，會導致近視，而長期暴露在高藍光的電子螢幕下，約10年後就有機會提早患黃斑病變。

不少家長會以電子奶嘴安撫兒童，但卻會對兒童視力造成不可逆轉的傷害。（GettyImages/視覺中國）

世界衛生組織（WHO）周三（24日）也首次發表指引，建議一歲以下的幼兒完全遠離電子熒幕；2至4歲的小童每日最多一小時，並愈少愈好；指引同時強調兒童應該避免在睡覺前使用電子熒幕。

世衛又建議，家長如要避免幼兒久坐不動，5歲以下的幼兒應養成良好生活習慣，多做體能活動及有充足睡眠，預防日後出現肥胖及其他疾病。

（《聯合新聞網》）

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