【創意廚具】日本熱賣尼斯湖水怪造型湯勺　網民大讚實用又趣緻！

廚具的設計不一定沉悶，加點創意亦可變成「睇得又玩得」！日本最近有不少網民熱傳一款由以色列創意家居用品公司設計的水怪造型湯勺，藍色的棒端配以可愛的水怪頭，勺下方更有4隻短腳，令湯勺可直立放在桌子上，非常方便。有網民指，使用湯勺在湯煲內攪動，令人不禁聯想到有隻水怪在湖中出現的畫面，十分有趣。

不少廚具包括湯勺、茶隔、網勺，甚至是盛蛋器等都變成可愛版水怪，而底部更擁有4隻短腳，使廚具可直立放平。（OTOTO網站圖片）

以色列創意家居用品公司「OTOTO」最近推出「Nessie Family」廚具系列，設計概念是源由尼斯湖水怪。（OTOTO網站圖片）

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以色列創意家居用品公司「OTOTO」最近推出「Nessie Family」廚具系列，設計概念是源由尼斯湖水怪，不少廚具包括湯勺、茶隔、網勺，甚至是盛蛋器等都變成可愛版水怪，而底部更擁有4隻短腳，使廚具可直立放平，果然趣怪十足。

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不少日本網民購買後都作出好評，指煮食時能用上有趣的廚具，其實會更有心機製作食物，他們更稱使用湯勺在湯煲內攪動，猶如有隻真水怪在游來游去，非常爆笑。據Amazon網站顯示，一隻水怪造型湯勺售價為1814日圓（約131港元），而網上亦有其他廚具組合裝出售。

（OTOTO、Amazon）