【慎入】西非4歲童肚痛便秘半年　開腸驚見蠕動蛔蟲如「活炒麵」

超駭人！西非一名4歲男童半年來出現腹痛，嘔吐、便秘和腹脹，日前到醫院求診，竟發現原來腸中藏有大量蛔蟲，醫生從其體內取出數十條蛔蟲，放在盤中仍見牠們不斷蠕動，猶如如一盤「活炒麵」，令人頭皮發麻。

有西非一名4歲男童接受開腸手術，擠出數十條蛔蟲。（《醫學案例報告期刊》圖片）

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據《醫學案例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）公布的病例，該名男童來自喀麥隆西北地區門春省（Menchum Division）的鄉村，他半年來持續出現嚴重便秘、嘔吐和腹脹，求醫前3天更有全身性腹痛，家人便帶他到城中的醫院就醫，當時他出現有營養不良和脫水的反應。

醫生決定開刀檢查，發現男童小腸中被一堆「蠕動的蛔蟲」阻塞，於是切開2厘米的開口，再用手擠出數十條蛔蟲，放在鐵盤內狀甚恐怖。男童手術後7天才出院，醫生向他及其家人處方500毫克甲苯咪唑進行驅蟲，以防他們互相傳染復發，出院後一週後男童腹部癒合良好，腸功能亦回復正常。

大量蛔蟲於盤中蠕動，讓人雞皮疙瘩。（《醫學案例報告期刊》圖片）

Valirie Ndip Agbor博士領導的醫療團隊指，該名男童自出生以來都沒有驅過蟲，因因令蛔蟲塞腸，「這突出了定期驅蟲的重要性（每半年或至少每年一次）」，如沒有及時治療，患者有可能營養不良、生長遲緩、發育不良，以及記憶力和思維能力出現問題。

蛔蟲是世界上最常見的寄生蟲感染，全球約有8億人受其影響，2至10歲孩童最易受到感染，衛生環境惡劣的貧窮地區更易受到感染。Valirie Ndip Agbor博士提醒，飲用煮過的水、在處理食物前先用水和肥皂洗手、在食用前先洗乾淨和煮熟食物，可以大大減低患蛔蟲的風險。

（《醫學案例報告期刊》）